10 марта будут открыты гуманитарные коридоры для эвакуации в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях

По этим направлениям эвакуироваться можно на автобусах или в колонне частным автотранспортом, сообщил Тимошенко.

Кроме того, 10 марта должны работать маршруты:

Эти маршруты предусматривают только эвакуацию автобусами.

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что эвакуация бесплатная.

"Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", – призвал Тимошенко.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

За среду, 9 марта, из разных населенных пунктов эвакуировали 48 тысяч человек: из Киевской области было эвакуировано 3 500 человек, из Сум – 43 000 и 1000 – из Энергодара.

Гуманитарные коридоры для эвакуации людей из обстреливаемых Россией городов пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты четыре дня подряд срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области. Людей в ряде случаев приходится эвакуировать под вражеским обстрелом.