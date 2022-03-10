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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 марта будут открыты гуманитарные коридоры для эвакуации в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях

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В Офисе президента подчеркнули, что эвакуация бесплатная
В Офисе президента подчеркнули, что эвакуация бесплатная
Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

В четверг, 10 марта, продолжится эвакуация из наиболее страдающих от агрессии российских оккупантов населенных пунктов. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал в своем Telegram список гуманитарных маршрутов на этот день.

  • Из Сум в Полтаву по маршруту: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

  • Из Тростянца в Полтаву по маршруту: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

  • Из Краснополья в Полтаву по маршруту: Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

По этим направлениям эвакуироваться можно на автобусах или в колонне частным автотранспортом, сообщил Тимошенко.

Кроме того, 10 марта должны работать маршруты:

  • Изюм – Лозовая
  • Мариуполь – Запорожье
  • Волноваха – Покровск
  • Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев

Эти маршруты предусматривают только эвакуацию автобусами.

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что эвакуация бесплатная. 

"Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", – призвал Тимошенко.


Война России против Украины. Главное

Контекст:

За среду, 9 марта, из разных населенных пунктов эвакуировали 48 тысяч человек: из Киевской области было эвакуировано 3 500 человек, из Сум – 43 000 и 1000 – из Энергодара. 

Гуманитарные коридоры для эвакуации людей из обстреливаемых Россией городов пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты четыре дня подряд срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области. Людей в ряде случаев приходится эвакуировать под вражеским обстрелом.

Теги: Сумы, Полтава, Гостомель, Мариуполь, Изюм, эвакуация, Волноваха, Ирпень, Буча, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Бородянка, Тростянец, Краснополье
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