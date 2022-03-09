Оккупанты практически сорвали эвакуацию жителей Изюма – глава Харьковской ОВА

Из более чем 5 тыс. жителей Изюма, которые нуждаются в эвакуации, вывезли около 250 человек, отметил Синегубов Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день в городе продолжаются обстрелы. Десятки автобусов, выехавших за жителями, так и не попали в город", – написал Синегубов.

По его словам, удалось эвакуировать лишь около 250 человек.

"По предварительным данным, более 5 тыс. человек нуждаются в эвакуации! Без еды, без воды, без тепла! Это террор со стороны русского оккупанта против мирного населения Украины", – отметил Синегубов.

Он добавил, что в Изюм также не удалось доставить гуманитарную помощь.

"Также не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и другим необходимым. Город практически уничтожен. Отсутствуют электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работают мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила утром 9 марта, что Россия согласовала гуманитарные коридоры с 9.00 до 21.00 на ряде направлений, в частности из Изюма в Лозовую.

Отдельно Верещук обратилась к представителям РФ с требованием выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня.

В тот же день оккупанты сорвали эвакуацию жителей Бучи и Гостомеля. Российские военные заблокировали 50 автобусов с людьми под Киевом.

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