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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты практически сорвали эвакуацию жителей Изюма – глава Харьковской ОВА

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Из более чем 5 тыс. жителей Изюма, которые нуждаются в эвакуации, вывезли около 250 человек, отметил Синегубов
Из более чем 5 тыс. жителей Изюма, которые нуждаются в эвакуации, вывезли около 250 человек, отметил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 9 марта весь день не прекращали огонь в Изюме (Харьковская область), из-за чего практически сорвалась эвакуация жителей города. Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день в городе продолжаются обстрелы. Десятки автобусов, выехавших за жителями, так и не попали в город", – написал Синегубов.

По его словам, удалось эвакуировать лишь около 250 человек.

"По предварительным данным, более 5 тыс. человек нуждаются в эвакуации! Без еды, без воды, без тепла! Это террор со стороны русского оккупанта против мирного населения Украины", – отметил Синегубов.

Он добавил, что в Изюм также не удалось доставить гуманитарную помощь.

"Также не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и другим необходимым. Город практически уничтожен. Отсутствуют электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работают мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/367043338760287

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила утром 9 марта, что Россия согласовала гуманитарные коридоры с 9.00 до 21.00 на ряде направлений, в частности из Изюма в Лозовую.

Отдельно Верещук обратилась к представителям РФ с требованием выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня.

В тот же день оккупанты сорвали эвакуацию жителей Бучи и Гостомеля. Российские военные заблокировали 50 автобусов с людьми под Киевом.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.

Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.

Первая полноценная эвакуация успешно прошла 8 марта в Сумах. Оттуда в Полтаву вывезли 5 тыс. человек, в частности 1,1 тыс. иностранных студентов.

Теги: Россия, Украина, газ, война, электричество, Изюм, Харьковская область, помощь, эвакуация, автобус, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, Лозовая, население, Олег Синегубов, российские военные, российские оккупанты
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