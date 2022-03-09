Оккупанты практически сорвали эвакуацию жителей Изюма – глава Харьковской ОВА

"Эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день в городе продолжаются обстрелы. Десятки автобусов, выехавших за жителями, так и не попали в город", – написал Синегубов.
По его словам, удалось эвакуировать лишь около 250 человек.
"По предварительным данным, более 5 тыс. человек нуждаются в эвакуации! Без еды, без воды, без тепла! Это террор со стороны русского оккупанта против мирного населения Украины", – отметил Синегубов.
Он добавил, что в Изюм также не удалось доставить гуманитарную помощь.
"Также не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и другим необходимым. Город практически уничтожен. Отсутствуют электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работают мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила утром 9 марта, что Россия согласовала гуманитарные коридоры с 9.00 до 21.00 на ряде направлений, в частности из Изюма в Лозовую.
Отдельно Верещук обратилась к представителям РФ с требованием выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня.
В тот же день оккупанты сорвали эвакуацию жителей Бучи и Гостомеля. Российские военные заблокировали 50 автобусов с людьми под Киевом.
Война России против Украины. Главное
Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.
Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.
Первая полноценная эвакуация успешно прошла 8 марта в Сумах. Оттуда в Полтаву вывезли 5 тыс. человек, в частности 1,1 тыс. иностранных студентов.