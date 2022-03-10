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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ни один человек не был эвакуирован из Мариуполя – Верещук

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В осажденном Мариуполе сотни тысяч людей страдают от отсутствия воды, холода, голода и обстрелов
В осажденном Мариуполе сотни тысяч людей страдают от отсутствия воды, холода, голода и обстрелов
Фото: Evgeniy Maloletka / Facebook

10 марта из-за обстрелов оккупантов снова ни один человек не был эвакуирован гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье, как планировалось, также в город не смогла попасть гуманитарная помощь. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона, пишет "Украинская правда".

"Самая худшая ситуация – это [коридор] Мариуполь-Запорожье. Ни один человек не был эвакуирован. Ни одна капля воды не попала к людям, которые изнывают от жажды... 300 тыс. человек сегодня страдают от отсутствия воды, от холода и голода. Враг мстительно не позволяет их спасти", – сказала министр.

По словам Верещук, сейчас остался только один наземный путь из Мариуполя в Запорожье – через Орехов и Пологи, все остальные пути уничтожены или заминированы.

"И враг каждый день, когда выезжает наш гуманитарный груз на трассу, обстреливает груз, обстреливает направление движения, не давая проехать ни километра", – рассказала она.

Она призвала международное сообщество как можно скорее расследовать это преступление против человечности, усилить санкции против России и привязать усиление санкций "именно к неоткрытию гуманитарных коридоров, именно за то, что сознательно уничтожают гражданское население".

"Чрезвычайно удивляет, если честно, такая ненависть именно к Мариуполю. Я не знаю, с чем это связано и имеет ли это какой-то смысл с военной точки зрения. Но то, как издеваются над жителями Мариуполя… Кстати, там много иностранцев – турецкие граждане, греческие, их там больше 300 человек. Миссия ОБСЕ тоже там с людьми и не могут никак уехать", – рассказала Верещук.

Контекст:

Гуманитарные коридоры для эвакуации людей из обстреливаемых Россией городов пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. Людей в ряде случаев приходится эвакуировать под вражеским обстрелом.

За среду, 9 марта, по данным Офиса президента, из разных населенных пунктов эвакуировали 48 тыс. человек: из Киевской области было эвакуировано 3,5 человек, из Сум – 43 тыс. и 1 тыс. – из Энергодара. 

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, местные власти заявляют о гуманитарной катастрофе. В городе за две недели войны погибли более 1200 жителейЭвакуацию людей из Мариуполя оккупанты последовательно срывали каждый день, начиная с 5 марта, когда впервые была достигнута договоренность о гуманитарном коридоре. 

Утром 10 марта российские оккупационные войска совершили новый авианалет на Мариуполь, погиб человек, сообщили в Мариупольском горсовете.

Теги: Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, гуманитарная катастрофа, Ирина Верещук, война России против Украины
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