Ни один человек не был эвакуирован из Мариуполя – Верещук

В осажденном Мариуполе сотни тысяч людей страдают от отсутствия воды, холода, голода и обстрелов Фото: Evgeniy Maloletka / Facebook

"Самая худшая ситуация – это [коридор] Мариуполь-Запорожье. Ни один человек не был эвакуирован. Ни одна капля воды не попала к людям, которые изнывают от жажды... 300 тыс. человек сегодня страдают от отсутствия воды, от холода и голода. Враг мстительно не позволяет их спасти", – сказала министр.

По словам Верещук, сейчас остался только один наземный путь из Мариуполя в Запорожье – через Орехов и Пологи, все остальные пути уничтожены или заминированы.

"И враг каждый день, когда выезжает наш гуманитарный груз на трассу, обстреливает груз, обстреливает направление движения, не давая проехать ни километра", – рассказала она.

Она призвала международное сообщество как можно скорее расследовать это преступление против человечности, усилить санкции против России и привязать усиление санкций "именно к неоткрытию гуманитарных коридоров, именно за то, что сознательно уничтожают гражданское население".

"Чрезвычайно удивляет, если честно, такая ненависть именно к Мариуполю. Я не знаю, с чем это связано и имеет ли это какой-то смысл с военной точки зрения. Но то, как издеваются над жителями Мариуполя… Кстати, там много иностранцев – турецкие граждане, греческие, их там больше 300 человек. Миссия ОБСЕ тоже там с людьми и не могут никак уехать", – рассказала Верещук.