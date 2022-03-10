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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник мэра Мариуполя: Такого сознательного уничтожения гражданского населения полумиллионного города еще не было в истории мира

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Бои за Мариуполь идут с начала российского вторжения
Бои за Мариуполь идут с начала российского вторжения
Фото: Петро Андрющенко / Facebook

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру Мариуполя, бомбят роддома и банк крови, уничтожают гражданское население полумиллионного города. Об этом в Facebook написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сразу скажу: последствия это только предварительные, после реального подсчета уровень ужаса этой бесчеловечности не просто шокирует весь мир. Таких последствий такого сознательного уничтожения гражданского населения полумиллионного города еще не было в истории мира", – пишет он.

По его словам, семь суток полной осады города с уничтожением инфраструктуры – без электричества, отопления, питьевой воды, еды, газа. Мариуполь находился девять суток под непрерывными обстрелами реактивной артиллерии всех калибров ("Град", "Смерч", "Точка У"), минометным огнем и авиабомбами. Левобережный район Мариуполя, где проживало примерно 135 тыс. человек, теперь не пригоден для жизни. Все остальные районы города имеют критические повреждения, и множество многоэтажных домов непригодны для жилья.

Также Андрющенко отметил, что происходит целенаправленная бомбардировка роддомов, больниц и банка крови.

"Более 350 тыс. человек семь суток находятся фактически в заложниках Российской Федерации. В том числе 3 тыс. детей, которые груднички. Общая численность детей составляет около 50 тыс., которые сейчас под угрозой смерти от обезвоживания, голода или прямой военной агрессии", – добавил политик.

Андрющенко подчеркнул, что на данный момент неизвестно количество людей, которые сейчас находятся под завалами. Ликвидация завалов, эвакуация раненых и сбор убитых невозможен из-за непрерывной прямой военной атаки российской армии. Установить реальное количество раненых невозможно по этой причине.

Все больницы заполнены – общее количество стандартных койко-мест 2,5 тыс. было переполнено уже на второй день обстрелов, добавил он.

"Первая братская могила на 32 человека. Каждый день обстрела и осады Мариуполь теряет не менее 150 мариупольцев. Город буквально соприкасается с кровью – 600 литров крови каждый день. Крови мариупольцев, граждан Украины. Это нестерпимая боль. Боль с утра до вечера. С вечера до утра. Сутки за сутками отчаяния и боли. Мариупольцев и всей Украины. Это не геноцид. Просто человечество еще не придумало такого слова, которое кратко описало бы то, что делают с украинцами в Мариуполе. Вся эта боль превратится в ярость. Ярость к россиянам. К каждому россиянину, потому что это не Путин нажимает на кнопку "Града". Не Путин поддерживает войну в Украине. Не на деньги Путина сделано все это оружие. Это – общая ответственность граждан России и общая ярость Украины", – пишет советник мэра.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=502559351386819&id=100048982762482

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.

Точное число погибших в результате российской агрессии мариупольцев пока неизвестно. Однако советник мэра города Петр Андрющенко утверждает, что их минимум 1300 человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.

Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е6-е7-е8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.

9 марта "зеленый коридор" снова должен был открыться, но вывезти людей, как и доставить в город гуманитарную помощь, не удалось, говорил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты
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