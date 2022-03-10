Советник мэра Мариуполя: Такого сознательного уничтожения гражданского населения полумиллионного города еще не было в истории мира

"Сразу скажу: последствия это только предварительные, после реального подсчета уровень ужаса этой бесчеловечности не просто шокирует весь мир. Таких последствий такого сознательного уничтожения гражданского населения полумиллионного города еще не было в истории мира", – пишет он.

По его словам, семь суток полной осады города с уничтожением инфраструктуры – без электричества, отопления, питьевой воды, еды, газа. Мариуполь находился девять суток под непрерывными обстрелами реактивной артиллерии всех калибров ("Град", "Смерч", "Точка У"), минометным огнем и авиабомбами. Левобережный район Мариуполя, где проживало примерно 135 тыс. человек, теперь не пригоден для жизни. Все остальные районы города имеют критические повреждения, и множество многоэтажных домов непригодны для жилья.

Также Андрющенко отметил, что происходит целенаправленная бомбардировка роддомов, больниц и банка крови.

"Более 350 тыс. человек семь суток находятся фактически в заложниках Российской Федерации. В том числе 3 тыс. детей, которые груднички. Общая численность детей составляет около 50 тыс., которые сейчас под угрозой смерти от обезвоживания, голода или прямой военной агрессии", – добавил политик.

Андрющенко подчеркнул, что на данный момент неизвестно количество людей, которые сейчас находятся под завалами. Ликвидация завалов, эвакуация раненых и сбор убитых невозможен из-за непрерывной прямой военной атаки российской армии. Установить реальное количество раненых невозможно по этой причине.

Все больницы заполнены – общее количество стандартных койко-мест 2,5 тыс. было переполнено уже на второй день обстрелов, добавил он.

"Первая братская могила на 32 человека. Каждый день обстрела и осады Мариуполь теряет не менее 150 мариупольцев. Город буквально соприкасается с кровью – 600 литров крови каждый день. Крови мариупольцев, граждан Украины. Это нестерпимая боль. Боль с утра до вечера. С вечера до утра. Сутки за сутками отчаяния и боли. Мариупольцев и всей Украины. Это не геноцид. Просто человечество еще не придумало такого слова, которое кратко описало бы то, что делают с украинцами в Мариуполе. Вся эта боль превратится в ярость. Ярость к россиянам. К каждому россиянину, потому что это не Путин нажимает на кнопку "Града". Не Путин поддерживает войну в Украине. Не на деньги Путина сделано все это оружие. Это – общая ответственность граждан России и общая ярость Украины", – пишет советник мэра.