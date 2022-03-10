"Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей!" Дочь Егоровой, Мазур, Билык, Сумская, Дорофеева отреагировали на бомбежку роддома в Мариуполе

Билык: Никогда мы вам, рашистам, этого не простим! Фото: Ирина Билык / Facebook

"Какой тварью надо быть, чтобы бомбить роддом?" – написала она.

Ровинская отметила, что таким действиям нет прощения и оправданий.

"Все, кто сейчас, в это время, стоят в очереди в IKEA, Victoria Secret, McDonalds и так далее, вы и дальше будете закрывать глаза на то, что происходит? (...) Суки, сердце разрывается! Ну это же дети, в чем виноваты они? Если вы хотели вызвать гнев всего украинского народа, вам удалось!" – заявила она.

"Звери! Россияне! Вы становитесь нацией убийц! Потому что ваш зомби-пилот точно знал сегодня, куда бросает бомбу. В центр Мариуполя! В больницу! В роддом, где были мамы с детками!" – заявила в Instagram телеведущая Алла Мазур.

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"Никогда мы вам, рашистам, этого не простим!" – заявила певица Ирина Билык.

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"Боль и слезы. Мариуполь! Бомбежка роддома. Место, которое дарит новую жизнь, сегодня стало мишенью для смертоносной и бесчеловечной атаки российской армии. С каждым таким событием я ощущаю боль еще сильнее. А еще вчера казалось, что больнее быть не может. Я смотрю на эти фото, сердце разрывается. Это нереально простить", – написала в Instagram певица Надя Дорофеева и призвала закрыть небо над Украиной.

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"Трагический день для Мариуполя! Господи, какие зверства! Беременные женщины, медперсонал, до основания разрушены орками больница и родильный дом! Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей! Посмотрите на эти фото и видео! Это настоящий ад! Нет прощения!" – написала в Instagram актриса Ольга Сумская.