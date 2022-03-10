"Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей!" Дочь Егоровой, Мазур, Билык, Сумская, Дорофеева отреагировали на бомбежку роддома в Мариуполе

"Какой тварью надо быть, чтобы бомбить роддом?" – написала она.
Ровинская отметила, что таким действиям нет прощения и оправданий.
"Все, кто сейчас, в это время, стоят в очереди в IKEA, Victoria Secret, McDonalds и так далее, вы и дальше будете закрывать глаза на то, что происходит? (...) Суки, сердце разрывается! Ну это же дети, в чем виноваты они? Если вы хотели вызвать гнев всего украинского народа, вам удалось!" – заявила она.
"Звери! Россияне! Вы становитесь нацией убийц! Потому что ваш зомби-пилот точно знал сегодня, куда бросает бомбу. В центр Мариуполя! В больницу! В роддом, где были мамы с детками!" – заявила в Instagram телеведущая Алла Мазур.
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"Никогда мы вам, рашистам, этого не простим!" – заявила певица Ирина Билык.
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"Боль и слезы. Мариуполь! Бомбежка роддома. Место, которое дарит новую жизнь, сегодня стало мишенью для смертоносной и бесчеловечной атаки российской армии. С каждым таким событием я ощущаю боль еще сильнее. А еще вчера казалось, что больнее быть не может. Я смотрю на эти фото, сердце разрывается. Это нереально простить", – написала в Instagram певица Надя Дорофеева и призвала закрыть небо над Украиной.
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"Трагический день для Мариуполя! Господи, какие зверства! Беременные женщины, медперсонал, до основания разрушены орками больница и родильный дом! Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей! Посмотрите на эти фото и видео! Это настоящий ад! Нет прощения!" – написала в Instagram актриса Ольга Сумская.
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.
Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Точное число погибших в результате российской агрессии мариупольцев пока невозможно. Однако советник мэра города Петр Андрющенко утверждает, что их минимум 1300 человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.
Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е, 6-е, 7-е, 8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.
9 марта "зеленый коридор" снова должен был открыться, но вывезти людей, как и доставить в город гуманитарную помощь, не удалось, говорил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.