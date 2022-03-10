ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как нация с культурой, отличной от московской". Нацсовет призвал ведущих не ругаться в эфирах

Регулятор обращает внимание на то, что по другую сторону экранов могут быть дети, травмированные военной реальностью
Регулятор обращает внимание на то, что по другую сторону экранов могут быть дети, травмированные военной реальностью
Фото: ua.depositphotos.com

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к украинским ведущим, работающим на телевидении и радио, с требованием убрать брань из эфиров. Об этом говорится в обращении Нацсовета, опубликованном 9 марта.

В документе, подписанном главой регулятора Ольгой Герасимьюк, сказано, что Нацсовет "обеспокоен беспрецедентным количеством обсценной лексики в эфирах телерадиокомпаний".

"Сегодня все новости, все передачи объединены единственной темой – война. Вероломное нападение врага, бомбардировка наших городов, убийство мирного населения, горе, пришедшее на украинскую землю – все это, разумеется, вызывает ненависть, злобу, гнев, горячее желание мести, острые эмоции. Безусловно, в таком эмоциональном состоянии употребление обсценной лексики является естественным. Большинство сюжетов, связанных с боевыми действиями, содержат много нецензурных слов", – говорится в заявлении.

Однако отмечается, что даже в состоянии войны украинцы должны "устанавливать для себя в публичном эфирном пространстве рамки как нация с высокой культурой, отличной от враждебной, московской".

Также Нацсовет обращает внимание на то, что по другую сторону экранов могут быть дети, травмированные военной реальностью.

"Законодательством, а именно ст. 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", определена недопустимость злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций и недопущение использования телерадиоорганизаций для трансляции программ или видеосюжетов, которые могут причинить вред физическому, психическому или моральному развитию детей и подростков", – говорится в заявлении.

Регулятор отмечает то, что украинские ведущие злоупотребляют бранью.

"Особенно обращаем внимание на обсценную лексику ведущих, работающих в студиях и имеющих все возможности донести свое мнение другими выразительными и точными словами – такие примеры есть и стоит их брать у коллег. Согласно нормам закона все нецензурные изречения, содержащиеся в сюжетах, должны быть замаскированы звуковым способом. Ведущие должны убрать из комментариев грязную брань, сомнительные шутки и следить за чистотой речи", – говорится в заявлении.

Нацсовет призвал украинцев не допустить, чтобы маты и брань стали культурной нормой в обществе.

Война Россий против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Потом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пограничники погибли. Он опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.

"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.

"Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой, которую теперь часто используют на билбордах, аватарках в соцсетях, в теле- и радиоэфирах.

Теги: телевидение, Нацсовет, радио, призыв, дети, законодательство, трансляция, украинцы, радиовещание, деятельность, ведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люди! Вы люди вообще?" Стриптизер Суровцев спас кота и призвал не бросать своих животных
"Люди! Вы люди вообще?" Стриптизер Суровцев спас кота и призвал не бросать своих животных
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (53278)
2
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (22110)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (21425)
4
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (19741)
5
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (15303)
6
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (14279)
7
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (13024)
8
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (12860)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS