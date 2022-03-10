"Как нация с культурой, отличной от московской". Нацсовет призвал ведущих не ругаться в эфирах

В документе, подписанном главой регулятора Ольгой Герасимьюк, сказано, что Нацсовет "обеспокоен беспрецедентным количеством обсценной лексики в эфирах телерадиокомпаний".
"Сегодня все новости, все передачи объединены единственной темой – война. Вероломное нападение врага, бомбардировка наших городов, убийство мирного населения, горе, пришедшее на украинскую землю – все это, разумеется, вызывает ненависть, злобу, гнев, горячее желание мести, острые эмоции. Безусловно, в таком эмоциональном состоянии употребление обсценной лексики является естественным. Большинство сюжетов, связанных с боевыми действиями, содержат много нецензурных слов", – говорится в заявлении.
Однако отмечается, что даже в состоянии войны украинцы должны "устанавливать для себя в публичном эфирном пространстве рамки как нация с высокой культурой, отличной от враждебной, московской".
Также Нацсовет обращает внимание на то, что по другую сторону экранов могут быть дети, травмированные военной реальностью.
"Законодательством, а именно ст. 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", определена недопустимость злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций и недопущение использования телерадиоорганизаций для трансляции программ или видеосюжетов, которые могут причинить вред физическому, психическому или моральному развитию детей и подростков", – говорится в заявлении.
Регулятор отмечает то, что украинские ведущие злоупотребляют бранью.
"Особенно обращаем внимание на обсценную лексику ведущих, работающих в студиях и имеющих все возможности донести свое мнение другими выразительными и точными словами – такие примеры есть и стоит их брать у коллег. Согласно нормам закона все нецензурные изречения, содержащиеся в сюжетах, должны быть замаскированы звуковым способом. Ведущие должны убрать из комментариев грязную брань, сомнительные шутки и следить за чистотой речи", – говорится в заявлении.
Нацсовет призвал украинцев не допустить, чтобы маты и брань стали культурной нормой в обществе.
Война Россий против Украины. Главное
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.
Потом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пограничники погибли. Он опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.
"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.
"Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой, которую теперь часто используют на билбордах, аватарках в соцсетях, в теле- и радиоэфирах.