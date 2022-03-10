"Как нация с культурой, отличной от московской". Нацсовет призвал ведущих не ругаться в эфирах

Регулятор обращает внимание на то, что по другую сторону экранов могут быть дети, травмированные военной реальностью Фото: ua.depositphotos.com

В документе, подписанном главой регулятора Ольгой Герасимьюк, сказано, что Нацсовет "обеспокоен беспрецедентным количеством обсценной лексики в эфирах телерадиокомпаний".

"Сегодня все новости, все передачи объединены единственной темой – война. Вероломное нападение врага, бомбардировка наших городов, убийство мирного населения, горе, пришедшее на украинскую землю – все это, разумеется, вызывает ненависть, злобу, гнев, горячее желание мести, острые эмоции. Безусловно, в таком эмоциональном состоянии употребление обсценной лексики является естественным. Большинство сюжетов, связанных с боевыми действиями, содержат много нецензурных слов", – говорится в заявлении.

Однако отмечается, что даже в состоянии войны украинцы должны "устанавливать для себя в публичном эфирном пространстве рамки как нация с высокой культурой, отличной от враждебной, московской".

Также Нацсовет обращает внимание на то, что по другую сторону экранов могут быть дети, травмированные военной реальностью.

"Законодательством, а именно ст. 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", определена недопустимость злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций и недопущение использования телерадиоорганизаций для трансляции программ или видеосюжетов, которые могут причинить вред физическому, психическому или моральному развитию детей и подростков", – говорится в заявлении.

Регулятор отмечает то, что украинские ведущие злоупотребляют бранью.

"Особенно обращаем внимание на обсценную лексику ведущих, работающих в студиях и имеющих все возможности донести свое мнение другими выразительными и точными словами – такие примеры есть и стоит их брать у коллег. Согласно нормам закона все нецензурные изречения, содержащиеся в сюжетах, должны быть замаскированы звуковым способом. Ведущие должны убрать из комментариев грязную брань, сомнительные шутки и следить за чистотой речи", – говорится в заявлении.

Нацсовет призвал украинцев не допустить, чтобы маты и брань стали культурной нормой в обществе.

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