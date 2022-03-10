"Люди! Вы люди вообще?" Стриптизер Суровцев спас кота и призвал не бросать своих животных

"Не бросайте своих животных! Вчера получил просьбы спасти кота, которого оставили в закрытой машине, в сумке! Четыре дня он просидел без еды и воды под пулями. Люди! Вы люди вообще? Кота спасли, кормим, поим. Надеюсь, его жировой прослойки хватило на эти четыре дня! Хозяева! Свяжитесь со мной!" – написал он.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.