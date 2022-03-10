Геращенко: В Мариуполе самая тяжелая ситуация сегодня. Там четырех-пятикратное превышение сил противника

"[Президент РФ Владимир] Путин не получил ни одной военной победы. Сейчас все силы сконцентрированы вокруг Мариуполя. Он хочет захватить Мариуполь, чтобы защитники города сдались в плен. Этого не будет. Там самая тяжелая ситуация на сегодняшний день. Там четырех-пятикратно превосходящие силы противника окружили Мариуполь. Но уличные бои, как показывает мировой опыт, являются странными для наступающего врага. Потери будут пять – семь убитых на одного нашего героя", – отметил Геращенко.

По его мнению, россияне потерпят крах в Украине.

"Пока мы показали россиянам, что мы не сдаемся. Впереди победы. Нам нужно контратаковать, идти вперед. А это большие жертвы, чем когда мы боремся в обороне. Но дело наше правое. Мы победим. Посмотрите, как россияне мародерствуют, тащат все к себе. Послушайте, как они плачут в трубку своим мамам. Афганистан и Чечня для них – просто цветочки. А вот сейчас они, наконец, поняли, что такое получить настоящую сдачу", – подчеркнул Геращенко.

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