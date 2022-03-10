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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко: Киев сердцем с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира и других городов

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Виталий Кличко: Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу страны
Виталий Кличко: Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу страны
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко заявил, что киевляне солидарны с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира и других населенных пунктов Украины. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в своем Facebook.

"Сегодня мы все едины, как никогда. У нас одна боль. За наше государство. И одна цель – освободить Украину от нашествия орков. Отстоять свое будущее. Киев сердцем с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира, других городов и городков Украины. Вместе мы сильные! Наши военные – отважные герои! Украинцы – свободная нация. И мы выстоим", – убежден Кличко.

Мэр Киева рассказал, как столица готовится к обороне от российских оккупантов. 

"Столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем вместе с военными и теробороной заботиться об укреплении Киева. Обеспечиваем наших защитников едой, снаряжением, которое поступает от друзей Киева и Украины. Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу страны", – сообщил он.

Кличко добавил, что Киев помогает беженцам из Киевской области.

"Под Киевом продолжаются бои. И сейчас столица помогает области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. За последние два дня удалось вывезти тысячи человек. Город предоставляет пассажирский транспорт. Киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют поездами в Западную Украину", – сказал городской голова.

Он подчеркнул, что все службы города продолжают работу.

"Городские власти продолжают обеспечивать жизнедеятельность города. Коммунальные службы работают. Тепло, вода, свет, интернет в столице есть. Работает большинство аптек и продуктовых магазинов", – резюмировал Виталий Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/691202981902454/


Война России против Украины. Главное

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей.

Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.

Теги: Киев, Виталий Кличко, эвакуация, война России против Украины
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