Кличко: Киев сердцем с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира и других городов

Виталий Кличко: Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу страны Фото: kyivcity.gov.ua

"Сегодня мы все едины, как никогда. У нас одна боль. За наше государство. И одна цель – освободить Украину от нашествия орков. Отстоять свое будущее. Киев сердцем с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира, других городов и городков Украины. Вместе мы сильные! Наши военные – отважные герои! Украинцы – свободная нация. И мы выстоим", – убежден Кличко.

Мэр Киева рассказал, как столица готовится к обороне от российских оккупантов.

"Столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем вместе с военными и теробороной заботиться об укреплении Киева. Обеспечиваем наших защитников едой, снаряжением, которое поступает от друзей Киева и Украины. Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу страны", – сообщил он.

Кличко добавил, что Киев помогает беженцам из Киевской области.

"Под Киевом продолжаются бои. И сейчас столица помогает области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. За последние два дня удалось вывезти тысячи человек. Город предоставляет пассажирский транспорт. Киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют поездами в Западную Украину", – сказал городской голова.

Он подчеркнул, что все службы города продолжают работу.

"Городские власти продолжают обеспечивать жизнедеятельность города. Коммунальные службы работают. Тепло, вода, свет, интернет в столице есть. Работает большинство аптек и продуктовых магазинов", – резюмировал Виталий Кличко.





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