Немецкие бизнесмены и граждане передали более €100 млн в помощь Украине – Кличко

"Более €100 млн от немецкого бизнеса и немецких граждан, к которым мы обратились, чтобы поддержать Киев, Украину и ее защитников! Денежные средства и тонны гуманитарной помощи собрали, в частности, благодаря эфирам на немецком телевидении", – написал Виталий Кличко.
Он отметил, что вместе с братом продолжает привлекать помощь для Украины.
"Мы с братом искренне благодарны каждому, кто сегодня поддерживает нашу страну, наших защитников, украинский народ! И мы продолжаем привлекать помощь, где можем и как можем", – подытожил мэр Киева.
Война России против Украины. Главное
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. Российским войскам не удалось войти в столицу, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта российские войска нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные силы по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
В Минобороны подчеркнули, что "группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживание противника, осуществляет удержание оборонных рубежей вокруг города". В Генштабе сообщили 9 марта, что российские войска продолжают контролировать населенные пункты Бородянка, Копылов, Буча, Демидов Киевской области. В Киев для борьбы против российских оккупантов прибыли около 40 тыс. иностранных военных.