Немецкие бизнесмены и граждане передали более €100 млн в помощь Украине – Кличко

Виталий Кличко: Мы продолжаем привлекать помощь, где можем и как можем Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

"Более €100 млн от немецкого бизнеса и немецких граждан, к которым мы обратились, чтобы поддержать Киев, Украину и ее защитников! Денежные средства и тонны гуманитарной помощи собрали, в частности, благодаря эфирам на немецком телевидении", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что вместе с братом продолжает привлекать помощь для Украины.

"Мы с братом искренне благодарны каждому, кто сегодня поддерживает нашу страну, наших защитников, украинский народ! И мы продолжаем привлекать помощь, где можем и как можем", – подытожил мэр Киева.

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