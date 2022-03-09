Россия планирует перебросить до тысячи боевиков ЧВК "Лига" в направлении Киева – Минобороны Украины

"С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")", – говорится в сообщении.

Кроме того, для пополнения потерь РФ "осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания".

Также с целью прекращения оттока личного состава руководство ВС РФ решило запретить разрыв контрактов на прохождение военной службы, отметили в Минобороны Украины.

"По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован", – сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что "группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, осуществляет удержание оборонных рубежей вокруг города".

8 марта Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что в ходе российского вторжения в Украину погибли наемники ЧВК "Лига".

Накануне, 7 марта, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев оккупант планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.