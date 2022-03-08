Вагнеровцы уже погибают на территории Украины – ГУР Минобороны

"Пополняя резервы оккупационных войск, Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора. Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что бывшие собственники жетонов воевали в том числе в Сирии, о чем свидетельствуют надписи на них на арабском, английском и французском языках, а также сирийские номера телефонов.

Фото: gur.gov.ua

7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев оккупант планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.