В ходе вторжения в Украину погибло до 4 тыс. российских военных – спецслужбы США

Он спрогнозировал, что в Украине в связи с российской агрессией наступят "ужасные несколько недель".

Такие же потери российских оккупантов назвал и глава разведывательного управления министерства обороны США Скотт Беррье, информирует CNN.

По его словам, оценка потерь РФ в Украине основана как на разведывательных источниках, так и на материалах из открытых источников.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Россия свои потери официально не озвучивает.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.