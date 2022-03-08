Оккупанты пытались высадить десант в Харьковской области. Большую часть уничтожили на месте – ОГА

"Российский противник на трех вертолетах высадил десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться в Харьков. Но наши теробороновцы и подразделения сухопутных войск ВСУ уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные сбежали на территорию Белгородской области РФ", – заявил чиновник.

Со ссылкой на штаб обороны Харькова Синегубов сообщил, что "сухопутная часть города полностью контролируется ВСУ".

"Группировок регулярных вражеских войск в городе нет", – отметил глава ОГА.