Байден призвал Конгресс поддержать выделение $12 млрд на поддержку Украины и сказал, что Путин никогда не одержит победу в Украине

Байден: Россия может продолжать наступление ужасной ценой, но уже сейчас ясно: Путин никогда не одержит победу в Украине Фото: ЕРА

Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин, "похоже, полон решимости" продолжать агрессию против Украины, "невзирая на цену".

"Он уже превратил 2 млн украинцев в беженцев. Россия может продолжать наступление ужасной ценой, но уже сейчас ясно: Путин никогда не одержит победу в Украине. Возможно, Путин сможет взять город, но он никогда не сможет удержать страну. И если мы не ответим на нападение Путина на глобальный мир и стабильность сегодня, то завтра цена свободы и американского народа будет еще больше. Мы будем продолжать поддерживать храбрый украинский народ, и я призываю Конгресс принять закон о выделении Украине поддержки на $12 млрд", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что украинцы вдохновили мир своими храбростью, патриотизмом и решимостью жить свободно.

"Война Путина стала причиной огромных страданий и ненужной гибели женщин, детей в Украине – как украинцев, так и россиян", – добавил президент США.