Ради мира на условиях Украины 44% украинцев готовы терпеть неудобства сколько угодно – опрос

В ходе социсследования задавался вопрос: "Сколько времени вы готовы терпеть неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы обеспечить мир на условиях Украины?"

Больше всего опрошенных, 43,6%, выбрали ответ "сколько нужно".

Меньше недели готовы терпеть 8,2% респондентов, неделю – 5,6%, две-три недели – 8,3%, месяц и больше – 9,6%.

Затруднились с ответом 6,9% участников опроса.

Скриншот: Institute of Cognitive Modeling / Facebook

Социологическое исследование проводилось с 4-го по 6 марта через мессенджеры. Опрошено 2 тыс. жителей подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Между РФ и Украиной ведутся переговоры о мире. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.

Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.