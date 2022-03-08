Кличко поблагодарил волонтеров и бизнес за помощь гуманитарному штабу Киева

"Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города. Системно работает гуманитарный штаб, создавший город. Налажена логистика. Мы получаем помощь и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную помощь. От небезразличных людей. Распределяем ее, создаем резервы всего необходимого. Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают. Привлекают помощь, доставляют ее. Ваш труд очень важен", – подчеркнул Кличко.
Мэр столицы напомнил, что нужно делать в случае сигнала тревоги, и призвал доверять только официальной информации.
"При этом все предприятия критической инфраструктуры, жизнеобеспечения столицы работают. Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня "Киев Цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Больницы и роддомы тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь. Я прошу всех киевлян сохранять выдержку. Оставаться в безопасных местах – дома или в укрытиях – при сигнале тревоги. Поддерживайте близких, соседей, рядом людей. Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь! Итого выстоим! Слава Украине", – подытожил Кличко.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. В Минобороны Украины 8 марта сообщили, что за время войны убито 400 и ранено более чем 800 мирных граждан. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.