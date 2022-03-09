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ВОЙНА В УКРАИНЕ

80 медиков живут в госпитале, где спасают раненых из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля – Кличко

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Виталий Кличко: Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим! Вместе выстоим!
Виталий Кличко: Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим! Вместе выстоим!
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Опорный госпиталь, где принимают раненых из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, обеспечен всем необходимым. Об этом заявил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня посетил столичную больницу №7. Она стала опорным госпиталем для приема и спасения жизней раненых – военных и мирных жителей – из прилегающих к Киеву Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, где продолжаются бои. В больнице оперируют раненых, стабилизируют их состояние и отправляют в другие медучреждения столицы для последующей реабилитации. Персонал – почти 80 медиков – живет все время на работе. За две недели в госпитале прооперировали и оказали неотложную помощь нескольким сотням украинских военных, гражданских, детей, раненых российскими оккупантами. Госпиталь всем необходимым обеспечен, медики самоотверженно работают. Поблагодарил их", – написал Кличко.

Он сообщил, что на блокпостах вокруг столицы настроение боевое, все настроены на победу.

"Также заехал на некоторые блокпосты, установленные для обороны столицы. Пообщался с нашими защитниками. Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим! Вместе выстоим! Слава Украине", – подытожил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/632259094545722/

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. Российским войскам не удалось войти в столицу, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта российские войска нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные силы по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев. 

В Минобороны подчеркнули, что "группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживание противника, осуществляет удержание оборонных рубежей вокруг города". В Генштабе сообщили 9 марта, что российские войска продолжают контролировать населенные пункты Бородянка, Копылов, Буча, Демидов Киевской области. В Киев для борьбы против российских оккупантов прибыли около 40 тыс. иностранных военных.

Теги: Киев, Виталий Кличко, больница, блокпост, госпиталь, территориальная оборона, война России против Украины, медики, больницы
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