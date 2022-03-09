80 медиков живут в госпитале, где спасают раненых из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля – Кличко

"Сегодня посетил столичную больницу №7. Она стала опорным госпиталем для приема и спасения жизней раненых – военных и мирных жителей – из прилегающих к Киеву Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, где продолжаются бои. В больнице оперируют раненых, стабилизируют их состояние и отправляют в другие медучреждения столицы для последующей реабилитации. Персонал – почти 80 медиков – живет все время на работе. За две недели в госпитале прооперировали и оказали неотложную помощь нескольким сотням украинских военных, гражданских, детей, раненых российскими оккупантами. Госпиталь всем необходимым обеспечен, медики самоотверженно работают. Поблагодарил их", – написал Кличко.

Он сообщил, что на блокпостах вокруг столицы настроение боевое, все настроены на победу.

"Также заехал на некоторые блокпосты, установленные для обороны столицы. Пообщался с нашими защитниками. Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим! Вместе выстоим! Слава Украине", – подытожил Кличко.