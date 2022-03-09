Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ

По словам Лазаревой, она приехала в Украину на съемки передачи "Лига Смеха" на канале "1+1" и должна была возвращаться домой 25 февраля – на следующий день после нападения России на Украину. Ведущая подчеркнула, что слышала о вероятном вторжении РФ в Украину, но не думала, что это произойдет.

Лазарева заявила, что живет в одной из киевских гостиниц, а также отметила, что у нее нет надежды на возвращение домой, так как она не хочет жить в России, но домой вернуться бы хотела.