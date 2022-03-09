В Киев воевать против российских оккупантов прибыли около 40 тыс. иностранных военных – канадский телеведущий

"Около 40 тыс. иностранных бойцов (военных и бывших военных) добрались до Киева. Так много канадцев, что они дали им собственное подразделение (500 и их количество растет)", – написал Бланделл.

Телеведущий сослался на информацию, полученную от бывшего военного, который пребывает в столице Украины.

Source - ex military Canuck I know and trust who is there. pic.twitter.com/msN1v4aNYo — Dean Blundell (@ItsDeanBlundell) March 7, 2022

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России.

Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.