Экс-министр обороны Грузии приехал в Украину воевать против России

Об этом сообщается в Twitter Минобороны Украины 8 марта.

"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами", – говорится в сообщении.

* КОЛИШНІЙ МІНІСТР ОБОРОНИ ГРУЗІЇ Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!

* pic.twitter.com/JRQgHcxHlO — * Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.