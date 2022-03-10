Каждый второй житель Киева покинул город – Кличко

"По последним данным, каждый второй киевлянин город покинул. Сейчас немного менее 2 млн жителей находятся в Киеве", – сказал Кличко.
По его словам, в настоящее время "Киев превратился в крепость".
"Каждая улица, каждый дом… укрепляются, к территориальной обороны присоединяются. Даже люди, которые в своей жизни никогда не собирались поменять одежду, сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это и музыканты, и актеры, и представители разных профессий. Такого духа никогда не было, – отметил Кличко. – Город стоял и стоять будет… И люди… город не сдадут, враг не пройдет!"
Война России против Украины. Главное
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.