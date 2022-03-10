Каждый второй житель Киева покинул город – Кличко

"По последним данным, каждый второй киевлянин город покинул. Сейчас немного менее 2 млн жителей находятся в Киеве", – сказал Кличко.

По его словам, в настоящее время "Киев превратился в крепость".

"Каждая улица, каждый дом… укрепляются, к территориальной обороны присоединяются. Даже люди, которые в своей жизни никогда не собирались поменять одежду, сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это и музыканты, и актеры, и представители разных профессий. Такого духа никогда не было, – отметил Кличко. – Город стоял и стоять будет… И люди… город не сдадут, враг не пройдет!"

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