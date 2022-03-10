"Я здесь, в Киеве. Хер вам, я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин". Аваков отреагировал на сообщения пропагандистских СМИ РФ о своей гибели

Аваков (в центре): Я работаю для победы своей страны, и мы победим Фото: Arsen Avakov / Facebook

Издание Readovka со ссылкой на источник сообщило в Telegram 10 марта, что Аваков якобы был "ликвидирован" в Харькове "несколько дней назад в результате точечного удара российских военных".

"Тут рашистские СМИ разгоняют, что, мол, разбомбили меня. Хрен вам... Путин (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") – бешеная собака – не дождешься! Я работаю для победы своей страны, и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживем до твоего позорного конца! Слава Украине", – подписал видеообращение Аваков.

На видео экс-глава МВД отметил, что находится в столице Украины.

"Я здесь, в Киеве. Хер вам, я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин, развалится эта зловонная империя, а Украина будет процветать и победит. Так и будет. А я вместе с многими украинцами здесь, в Киеве. И хер что у вас выйдет, товарищи пропагандисты. А если придется, то с собой заберем очень многих", – сказал Аваков.

Тут рашистские сми разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. - путин, бешеная собака - не дождёшься! Я работаю для победы своей страны * и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживём до твоего позорного конца! Слава Україні! * pic.twitter.com/ElvKGF9btr — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 10, 2022

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