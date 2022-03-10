"Я здесь, в Киеве. Хер вам, я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин". Аваков отреагировал на сообщения пропагандистских СМИ РФ о своей гибели

Издание Readovka со ссылкой на источник сообщило в Telegram 10 марта, что Аваков якобы был "ликвидирован" в Харькове "несколько дней назад в результате точечного удара российских военных".
"Тут рашистские СМИ разгоняют, что, мол, разбомбили меня. Хрен вам... Путин (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") – бешеная собака – не дождешься! Я работаю для победы своей страны, и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживем до твоего позорного конца! Слава Украине", – подписал видеообращение Аваков.
На видео экс-глава МВД отметил, что находится в столице Украины.
"Я здесь, в Киеве. Хер вам, я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин, развалится эта зловонная империя, а Украина будет процветать и победит. Так и будет. А я вместе с многими украинцами здесь, в Киеве. И хер что у вас выйдет, товарищи пропагандисты. А если придется, то с собой заберем очень многих", – сказал Аваков.
Тут рашистские сми разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. - путин, бешеная собака - не дождёшься! Я работаю для победы своей страны * и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживём до твоего позорного конца! Слава Україні! * pic.twitter.com/ElvKGF9btr— Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 10, 2022
Война России против Украины. Главное
Российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ на утро 10 марта, потери личного состава российских оккупантов достигли более 12 тыс., танков – 317, боевых бронированных машин – 1070, артиллерийских систем – 120, РСЗО – 56, средств ПВО – 28, самолетов – 49, вертолетов – 81, автомобильной техники – 482, кораблей/катеров – 3, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявляла 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. При этом подчеркивалось, что это неполные данные.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.