Продолжается эвакуация из самых горячих точек Украины. В Офисе президента рассказали о текущей ситуации

Около 2 тыс. человек уже выехали эвакуационными автобусами из Изюма Харьковской области. 44 автобуса сейчас следуют в Днепр. Доставлена вся необходимая гуманитарная помощь тем, кто еще остается в городе.
"Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", – отметил Тимошенко.
28 автобусов уже прибыли в Бучу Киевской области. Автоколонна сопровождается ГСЧС, скоро должна начаться эвакуация.
Эвакуационные автобусы отправились в Мариуполь из Запорожья вместе с гуманитарной помощью жителям города, которые уже в течение двух недель находятся под бомбежками и обстрелами российских оккупантов. "Гуманитарная колонна везет воду, еду, медикаменты", – сообщил Тимошенко.
Эвакуационные рейсы ждут и жители Сум. В город из Лохвицы Полтавской области отправились сразу 35 автобусов, благодаря которым сумчане смогут безопасно выехать из зоны обстрелов российского агрессора.
Война России против Украины. Главное
10 марта должны быть открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях. Маршруты утром опубликовал Офис президента.
За среду, 9 марта, из разных населенных пунктов эвакуировали 48 тыс. человек: из Киевской области – 3,5 тыс. человек, из Сум – 43 тыс. и 1 тыс. – из Энергодара.
Гуманитарные коридоры для эвакуации людей из обстреливаемых Россией городов пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты четыре дня подряд срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области. Людей в ряде случаев приходится эвакуировать под вражеским обстрелом.
После начала массового вторжения России в Украине менее 49% граждан страны смогли остаться жить в населенном пункте, где жили до этого. Такие данные опроса опубликовал центр "Социальный мониторинг". 28,9% опрошенных ответили, что переехали в пределах своей области, 11,1% выехали в другой регион, 2,7% сообщили, что находятся за границей.