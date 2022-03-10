Продолжается эвакуация из самых горячих точек Украины. В Офисе президента рассказали о текущей ситуации

Около двух тысяч человек уже выехали эвакуационными автобусами из Изюма Харьковской области Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

Около 2 тыс. человек уже выехали эвакуационными автобусами из Изюма Харьковской области. 44 автобуса сейчас следуют в Днепр. Доставлена вся необходимая гуманитарная помощь тем, кто еще остается в городе.

"Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", – отметил Тимошенко.

28 автобусов уже прибыли в Бучу Киевской области. Автоколонна сопровождается ГСЧС, скоро должна начаться эвакуация.

Эвакуационные автобусы отправились в Мариуполь из Запорожья вместе с гуманитарной помощью жителям города, которые уже в течение двух недель находятся под бомбежками и обстрелами российских оккупантов. "Гуманитарная колонна везет воду, еду, медикаменты", – сообщил Тимошенко.

Эвакуационные рейсы ждут и жители Сум. В город из Лохвицы Полтавской области отправились сразу 35 автобусов, благодаря которым сумчане смогут безопасно выехать из зоны обстрелов российского агрессора.

Война России против Украины. Главное