"Я так горжусь!" Дизайнер Бевза рассказала, что ее муж – экс-министр инфраструктуры Омелян стал солдатом и эвакуировал людей из Ирпеня

Дизайнер также разместила несколько фото, на которых ее муж запечатлен в том числе в бронежилете с автоматом в руках.

"Это мой муж. Его зовут Владимир. Он дипломат. Сегодня он принимал участие в эвакуации мирных жителей из Ирпеня. Всего эвакуировано около 5 тыс. украинцев. Мне страшно. И я так горжусь своим мужчиной. Я тебя люблю", – написала она.

На своей странице в Instagram Омелян, отвечая на вопросы подписчиков, заявил, что служит в ЗСУ "простым солдатом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svitlana Bevza * (@bevza_svitlana)