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10 марта, 2022
 
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"Я так горжусь!" Дизайнер Бевза рассказала, что ее муж – экс-министр инфраструктуры Омелян стал солдатом и эвакуировал людей из Ирпеня

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Бевза: Мне страшно
Бевза: Мне страшно
Фото: bevza_svitlana / Instagram

Украинский дизайнер Светлана Бевза 9 марта в Instagram сообщила, что ее муж, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в составе ЗСУ принимал участие в эвакуации людей из города Ирпень Киевской области.

Дизайнер также разместила несколько фото, на которых ее муж запечатлен в том числе в бронежилете с автоматом в руках. 

"Это мой муж. Его зовут Владимир. Он дипломат. Сегодня он принимал участие в эвакуации мирных жителей из Ирпеня. Всего эвакуировано около 5 тыс. украинцев. Мне страшно. И я так горжусь своим мужчиной. Я тебя люблю", – написала она. 

На своей странице в Instagram Омелян, отвечая на вопросы подписчиков, заявил, что служит в ЗСУ "простым солдатом". 

Контекст:

6 марта жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Во время одной из эвакуаций полицейским удалось вывезти 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.

9 марта состоялась эвакуация жителей Ирпеня в столицу.

Теги: Киев, война, эвакуация, Ирпень, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Владимир Омелян, Светлана Бевза
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