Мининфраструктуры создало карту альтернативных маршрутов для пассажирских автоперевозок

В ведомстве призывают не создавать пробки на дорогах и позволить грузовикам, которые везут гуманитарную помощь, оперативно передвигаться по стране Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

"В связи с большими пробками на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с востока на запад страны", – говорится в сообщении ведомства Facebook.

Как разъяснили в Министерстве инфраструктуры, сейчас есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения, а это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с Россией регионах.

В ведомстве призывают не создавать пробки на дорогах и позволить грузовикам, которые везут гуманитарную помощь, оперативно передвигаться по стране. Для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом можно воспользоваться теми схемами проезда из Киева, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы, которые предлагают в Мининфраструктуры.

Речь идет о маршрутах, где "высокое качество дорожного покрытия, меньше блок-постов и меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", – отмечают в ведомстве.





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