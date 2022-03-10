Мининфраструктуры создало карту альтернативных маршрутов для пассажирских автоперевозок

"В связи с большими пробками на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с востока на запад страны", – говорится в сообщении ведомства Facebook.
Как разъяснили в Министерстве инфраструктуры, сейчас есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения, а это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с Россией регионах.
В ведомстве призывают не создавать пробки на дорогах и позволить грузовикам, которые везут гуманитарную помощь, оперативно передвигаться по стране. Для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом можно воспользоваться теми схемами проезда из Киева, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы, которые предлагают в Мининфраструктуры.
Речь идет о маршрутах, где "высокое качество дорожного покрытия, меньше блок-постов и меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", – отмечают в ведомстве.
Война России против Украины. Главное
Менее 49% граждан Украины после начала массового вторжения России остались жить в населенном пункте, где жили до того.
8 марта Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что из Украины после начала массового вторжения российских войск выехали 2 млн человек.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркивал, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.