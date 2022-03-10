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ВОЙНА В УКРАИНЕ

9 марта эвакуировали 48 тысяч человек – Офис президента

9 марта из Киевской области было эвакуировано 3 500 человек, из Сум 43 000 и 1000 из Энергодара
9 марта из Киевской области было эвакуировано 3 500 человек, из Сум – 43 000 и 1000 – из Энергодара
Фото: пресс-служба Офиса президента

9 марта были эвакуированы 48 тысяч жителей Сум, Энергодара и населенных пунктов Киевской области, подвергшихся наиболее массированным атакам войск России. В течение дня удалось эвакуировать 48 000 человек из Сум, Энергодара и Киевской области. Об этом в видеообращении в Telegram, записанном возле Офиса президента в Киеве на улице Банковой, рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Друзья! Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что команда Президента якобы покинула страну. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой у здания Офиса президента, где сейчас работает президент и его команда. Постараюсь делать такие видео как можно чаще", – сказал Тимошенко.

По его данным, в течение 9 марта из Киевской области было эвакуировано 3 500 человек, из Сум – 43 000 и 1000 – из Энергодара.

Одновременно продолжается эвакуация мирных жителей Харькова автобусами и поездами "Укрзалізниці". Количество уже эвакуированных в безопасные регионы исчисляется десятками тысяч.

"Спасибо за работу действительно крутой команде, которая этим занимается. Мы все вместе с [министром реинтеграции] Ириной Верещук, руководителями военных администраций, ГСЧС, Украинским Красным Крестом", – заявил замруководителя ОП.

Отдельно Тимошенко отметил владельцев частного транспорта, которые также принимают активное участие в эвакуации мирного населения. Он также сообщил о налаживании разветвленной логистической цепи в регионах, задачей которой является максимально оперативная доставка гуманитарных грузов.

"В каждом регионе развернуты большие хабы. Из них выезжает очень много гуманитарной помощи – ежедневно около тысячи фур перевозят по нашей стране гуманитарную помощь из одной области в другую. Около 1200 тонн гумпомощи перевозит "Укрзалізниця", – сообщил Тимощенко.

Общий объем доставленных гуманитарных грузов за девять дней марта превысил уже 10 500 тонн.

"Наращиваем темпы и объемы, чтобы помощь получили все нуждающиеся. Поэтому работаем дальше. Мы победим! Слава Украине!" – сказал Тимошенко.


Война России против Украины. Главное

Контекст:

Гуманитарные коридоры для эвакуации людей из обстреливаемых Россией городов пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты четыре дня подряд срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области. Людей в ряде случаев приходится эвакуировать под вражеским обстрелом.

На 9 марта Украина согласовала с Россией "зеленые коридоры" по шести направлениям, но эти договоренности РФ нарушает. 

Теги: беженцы, эвакуация, переселенцы, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко
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