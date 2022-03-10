9 марта эвакуировали 48 тысяч человек – Офис президента

9 марта из Киевской области было эвакуировано 3 500 человек, из Сум – 43 000 и 1000 – из Энергодара Фото: пресс-служба Офиса президента

"Друзья! Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что команда Президента якобы покинула страну. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой у здания Офиса президента, где сейчас работает президент и его команда. Постараюсь делать такие видео как можно чаще", – сказал Тимошенко.

По его данным, в течение 9 марта из Киевской области было эвакуировано 3 500 человек, из Сум – 43 000 и 1000 – из Энергодара.

Одновременно продолжается эвакуация мирных жителей Харькова автобусами и поездами "Укрзалізниці". Количество уже эвакуированных в безопасные регионы исчисляется десятками тысяч.

"Спасибо за работу действительно крутой команде, которая этим занимается. Мы все вместе с [министром реинтеграции] Ириной Верещук, руководителями военных администраций, ГСЧС, Украинским Красным Крестом", – заявил замруководителя ОП.

Отдельно Тимошенко отметил владельцев частного транспорта, которые также принимают активное участие в эвакуации мирного населения. Он также сообщил о налаживании разветвленной логистической цепи в регионах, задачей которой является максимально оперативная доставка гуманитарных грузов.

"В каждом регионе развернуты большие хабы. Из них выезжает очень много гуманитарной помощи – ежедневно около тысячи фур перевозят по нашей стране гуманитарную помощь из одной области в другую. Около 1200 тонн гумпомощи перевозит "Укрзалізниця", – сообщил Тимощенко.

Общий объем доставленных гуманитарных грузов за девять дней марта превысил уже 10 500 тонн.

"Наращиваем темпы и объемы, чтобы помощь получили все нуждающиеся. Поэтому работаем дальше. Мы победим! Слава Украине!" – сказал Тимошенко.





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