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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Украине эвакуировали более 40 тыс. женщин и детей – Арахамия

9 марта из оккупированных и находящихся под обстрелов украинских городов вывезли тысячи человек
9 марта из оккупированных и находящихся под обстрелов украинских городов вывезли тысячи человек
Фото: Національна поліція України / Facebook

За прошедшие сутки удалось эвакуировать более 40 тыс. женщин и детей из всех уголков Украины. Об этом сообщил в Facebook вечером 9 марта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Пытались 100 тысяч, но не получилось", – добавил он. Нардеп поблагодарил министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук, а также сотни волонтеров.

По его словам, наиболее проблемные участки эвакуации населения сейчас – Мариуполь, Харьков и Киевская область.

https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10209389032400211

В комментариях на просьбу дать связь с осажденным Мариуполем нардеп также заявил, что представители власти ищут российскую технику, которая глушит связь, и будут пытаться ее уничтожить.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что по состоянию на вечер 8 марта поезда с начала войны увезли на Запад страны более 1,8 млн человек, за границу – 147 тыс. 

Контекст:

Гуманитарные коридоры для эвакуации людей из обстреливаемых Россией городов пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты четыре дня подряд срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.

Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом, несколько человек погибли, включая детей. 

Первая полноценная эвакуация успешно состоялась 8 марта в Сумах. Оттуда в Полтаву вывезли 5 тыс. человек, в частности, 1,1 тыс. иностранных студентов.

На 9 марта Украина согласовала с Россией "зеленые коридоры" по шести направлениям.

В Мариуполе вместо соблюдения режима тишины Россия нанесла авиаудар по роддому и детской больнице

Эвакуация людей из Изюма Харьковской области была фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной, сообщили местные власти. Весь день шел обстрел. Удалось вывезти только 250 человек, хотя нуждаются в эвакуации более 5 тыс. 

Также была сорвана эвакуация из Бучи и Гостомеля. Российские военные заблокировали 50 автобусов с людьми под Киевом.

Удалось вывезти людей из городов Энергодар, Днепрорудное и Васильевка – колонна из 12 автобусов и 100 легковых автомобилей вечером 9 марта прибыла в Запорожье, сообщили в ГСЧС.

Более 3 тыс. человек вывезли из оккупированных Ирпеня и Ворзеля, сообщила Нацполиция. 

Из Сумской области в Полтавскую людей вывезти удалось, но, как сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий, частично вместо самых уязвимых категорий в автобусы попали "какие-то знакомые и люди, которые не настолько требуют эвакуации". Он пообещал, что чиновники на местах, из-за которых это произошло, "будут отвечать по законам военного времени". По его словам, на 10 марта также запланированы три "зеленых коридора" из области. 

Теги: Укрзалізниця, эвакуация, гуманитарный коридор, российская агрессия, война России против Украины, Давид Арахамия, Александр Камышин
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