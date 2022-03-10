За сутки в Украине эвакуировали более 40 тыс. женщин и детей – Арахамия

9 марта из оккупированных и находящихся под обстрелов украинских городов вывезли тысячи человек Фото: Національна поліція України / Facebook

"Пытались 100 тысяч, но не получилось", – добавил он. Нардеп поблагодарил министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук, а также сотни волонтеров.

По его словам, наиболее проблемные участки эвакуации населения сейчас – Мариуполь, Харьков и Киевская область.

В комментариях на просьбу дать связь с осажденным Мариуполем нардеп также заявил, что представители власти ищут российскую технику, которая глушит связь, и будут пытаться ее уничтожить.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил в Telegram, что по состоянию на вечер 8 марта поезда с начала войны увезли на Запад страны более 1,8 млн человек, за границу – 147 тыс.