Кулеба надеется, что Лавров обсудит гуманитарный коридор из Мариуполя с теми, кто принимает решения в РФ

Одной из задач переговоров в Турции была организация гуманитарного коридора из/в Мариуполь, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 10 марта на пресс-конференции в Анталье по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

Кулеба отметил, что одной из задач его переговоров в Турции была организация гуманитарного коридора из/в Мариуполь.

Глава МИД Украины указал, что "искренне надеется, что министр Лавров проведет коммуникацию с теми в России, кто принимает такие решения, и гуманитарный коридор все-таки заработает".

"Я сохраняю надежду, что РФ чисто из человеческих соображений, из человеческого сочувствия к тем, кто страдает от их пуль, их бомб в Мариуполе, в том числе младенцы, тысячи из которых находятся сейчас на грани смерти из-за отсутствия необходимых медикаментов, – хотя бы из этих соображений они позволят функционирование гуманитарного коридора из Мариуполя, так же, как гуманитарные коридоры, которые работают, например, в направлении из Сум в Полтаву", – сказал Кулеба.

7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым.

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