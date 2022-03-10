Кулеба надеется, что Лавров обсудит гуманитарный коридор из Мариуполя с теми, кто принимает решения в РФ

Об этом 10 марта на пресс-конференции в Анталье по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.
Кулеба отметил, что одной из задач его переговоров в Турции была организация гуманитарного коридора из/в Мариуполь.
Глава МИД Украины указал, что "искренне надеется, что министр Лавров проведет коммуникацию с теми в России, кто принимает такие решения, и гуманитарный коридор все-таки заработает".
"Я сохраняю надежду, что РФ чисто из человеческих соображений, из человеческого сочувствия к тем, кто страдает от их пуль, их бомб в Мариуполе, в том числе младенцы, тысячи из которых находятся сейчас на грани смерти из-за отсутствия необходимых медикаментов, – хотя бы из этих соображений они позволят функционирование гуманитарного коридора из Мариуполя, так же, как гуманитарные коридоры, которые работают, например, в направлении из Сум в Полтаву", – сказал Кулеба.
7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины говорил, что у него нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым.
Война России против Украины. Главное
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.
Бои за город идут с начала российского вторжения, которое началось 24 февраля. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Точное число погибших в результате российской агрессии мариупольцев пока невозможно. Однако советник мэра города Петр Андрющенко утверждает, что их минимум 1300 человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.
Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е, 6-е, 7-е, 8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.
9 марта "зеленый коридор" снова должен был открыться, но вывезти людей, как и доставить в город гуманитарную помощь, не удалось, говорил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.
9 марта российские оккупанты совершили авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В результате атаки погибли трое человек, 17 получили ранения.