"История повторилась". Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась – но теперь российское правительство безжалостно морит голодом украинские города", – написал Блинкен.

Он опубликовал две фотографии, на каждой из которых изображена женщина с ребенком на руках – архивную и снятую в наши дни.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.

Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами".

Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах, а также доставить в город еду и лекарства. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.

Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е, 6-е, 7-е, 8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора, сообщали местные власти и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

8 марта в Мариуполе под завалами разрушенного дома нашли шестилетнюю девочку, умершую от обезвоживания.

9 марта "зеленый коридор" снова должен был открыться, но вместо режима тишины оккупанты подвергли авиаудару детскую больницу и роддом. Корпус медучреждения полностью разрушен. Пострадали 17 человек.

По данным главы Донецкой ОГА Павла Кириленко на утро 9 марта, число погибших в городе среди гражданского населения составило 1207 человек.