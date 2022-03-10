"История повторилась". Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась – но теперь российское правительство безжалостно морит голодом украинские города", – написал Блинкен.
Он опубликовал две фотографии, на каждой из которых изображена женщина с ребенком на руках – архивную и снятую в наши дни.
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.
Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами".
Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах, а также доставить в город еду и лекарства. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.
Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е, 6-е, 7-е, 8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора, сообщали местные власти и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
8 марта в Мариуполе под завалами разрушенного дома нашли шестилетнюю девочку, умершую от обезвоживания.
9 марта "зеленый коридор" снова должен был открыться, но вместо режима тишины оккупанты подвергли авиаудару детскую больницу и роддом. Корпус медучреждения полностью разрушен. Пострадали 17 человек.
По данным главы Донецкой ОГА Павла Кириленко на утро 9 марта, число погибших в городе среди гражданского населения составило 1207 человек.