ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"История повторилась". Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Блинкен: Теперь российское правительство безжалостно морит голодом украинские города
Блинкен: Теперь российское правительство безжалостно морит голодом украинские города
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой фашистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас устроили российские власти в осажденном Мариуполе. Сообщение он опубликовал 9 марта в Twitter.

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась – но теперь российское правительство безжалостно морит голодом украинские города", – написал Блинкен.

Он опубликовал две фотографии, на каждой из которых изображена женщина с ребенком на руках – архивную и снятую в наши дни. 

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам. 

Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами"

Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах, а также доставить в город еду и лекарства. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.

Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е6-е7-е8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора, сообщали местные власти и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

8 марта в Мариуполе под завалами разрушенного дома нашли шестилетнюю девочку, умершую от обезвоживания

9 марта "зеленый коридор" снова должен был открыться, но вместо режима тишины оккупанты подвергли авиаудару детскую больницу и роддом. Корпус медучреждения полностью разрушен. Пострадали 17 человек

По данным главы Донецкой ОГА Павла Кириленко на утро 9 марта, число погибших в городе среди гражданского населения составило 1207 человек.

Теги: Мариуполь, Вторая мировая война, блокада, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли
"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (52418)
2
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (21735)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (21150)
4
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (19415)
5
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (16563)
6
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (15261)
7
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (13658)
8
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (12950)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS