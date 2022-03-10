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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Авиабомба на роддом – окончательное доказательство геноцида украинцев. Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели

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Зеленский: Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их?
Зеленский: Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их?
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 14-го полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия. Видео обнародовали на его странице в Facebook.

Зеленский говорил об авиаударе на Мариуполь, в результате которого разрушены детская больница и роддом, ранены 17 человек. 

Россия неоднократно сбрасывала на украинские города, в том числе 9 марта – на Мариуполь – 500-килограмовые авиабомбы, сказал президент. 

Он отметил, что завалы больницы и роддома еще разбирают, но подчеркнул: люди вовремя начали прятаться в убежища.  

"Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?" – возмутился Зеленский. 

Президент подчеркнул, что то, что Россия делает с Мариуполем, где официально подтверждена гибель более 1200 человек в результате обстрелов, – за пределами зверства. 

"Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределами зверства. Европейцы! Украинцы! Мариуполь! Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю. Все разрушенные города. То, что они сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, которые никогда не представляли никакой угрозы Российской Федерации. Разрушенные больницы, разрушенные школы, разрушенные церкви, обычные дома и все убитые люди, убитые дети. Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев. Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. Следовательно, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", – заявил Зеленский. 

Он отметил, что в Москве "прекрасно знают: Мариуполь – это тоже Донецкая область". 

"Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области. Столько обвинений, столько требований... И мы видим сейчас, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя, работают просто на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей. Представьте себе, такие же люди, как вы, в родильных домах Мариуполя! Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да и любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?" – резюмировал Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/657515035460092/

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. 

Бои за город идут с начала российского вторжения. Зеленский 6 марта присвоил Мариуполю звание "Город-герой"

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил 6 марта, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам. 

Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. 9 марта городскими властями была озвучена цифра в более 1100 погибших, 47 жертв российской агрессии в Мариуполе хоронили в братской могиле

Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.

Попытки эвакуации из Мариуполя были запланированы на 5-е6-е7-е8 марта – все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора, сообщали местные власти и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Сегодня "зеленый коридор" снова должен был открыться, но вывезти людей, как и доставить в город гуманитарную помощь, не удалось

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, Мариуполь, вторжение, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, Евросоюз
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