Зеленский: Авиабомба на роддом – окончательное доказательство геноцида украинцев. Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели

Зеленский: Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Фото: president.gov.ua

Зеленский говорил об авиаударе на Мариуполь, в результате которого разрушены детская больница и роддом, ранены 17 человек.

Россия неоднократно сбрасывала на украинские города, в том числе 9 марта – на Мариуполь – 500-килограмовые авиабомбы, сказал президент.

Он отметил, что завалы больницы и роддома еще разбирают, но подчеркнул: люди вовремя начали прятаться в убежища.

"Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?" – возмутился Зеленский.

Президент подчеркнул, что то, что Россия делает с Мариуполем, где официально подтверждена гибель более 1200 человек в результате обстрелов, – за пределами зверства.

"Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределами зверства. Европейцы! Украинцы! Мариуполь! Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю. Все разрушенные города. То, что они сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, которые никогда не представляли никакой угрозы Российской Федерации. Разрушенные больницы, разрушенные школы, разрушенные церкви, обычные дома и все убитые люди, убитые дети. Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев. Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. Следовательно, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в Москве "прекрасно знают: Мариуполь – это тоже Донецкая область".

"Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области. Столько обвинений, столько требований... И мы видим сейчас, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя, работают просто на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей. Представьте себе, такие же люди, как вы, в родильных домах Мариуполя! Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да и любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?" – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное