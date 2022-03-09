Арестович обратился к российским военным после удара по роддому в Мариуполе: Сейчас, твари, начнется другая война

Сегодня российские оккупанты нанесли авиаудар по Мариуполю. Бомбы сбросили с самолетов на детскую больницу и роддом, которые расположены рядом, а также в центре города, сообщали в полиции. По данным местных властей, погибших нет, ранены 17 человек – персонал клиники и роженицы. Фото и видео последствий удара по Мариуполю публиковали фотографы иностранных СМИ и украинские власти.

"До удара по роддому Мариуполя это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", – сказал он.

Война России против Украины. Главное