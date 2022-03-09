Арестович обратился к российским военным после удара по роддому в Мариуполе: Сейчас, твари, начнется другая война

Сегодня российские оккупанты нанесли авиаудар по Мариуполю. Бомбы сбросили с самолетов на детскую больницу и роддом, которые расположены рядом, а также в центре города, сообщали в полиции. По данным местных властей, погибших нет, ранены 17 человек – персонал клиники и роженицы. Фото и видео последствий удара по Мариуполю публиковали фотографы иностранных СМИ и украинские власти.
"До удара по роддому Мариуполя это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", – сказал он.
Война России против Украины. Главное
По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.
Точное количество жертв российской агрессии в Украине пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе – с оговоркой, что реальные цифры выше, поскольку информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения еще ожидают подтверждения.
В Минобороны Украины 8 марта подтвердили информацию о более чем 400 убитых и более чем 800 раненых мирных гражданах, также отметив, что эти данные точно не полные.
При этом только в Харькове, по данным региональной полиции на 8 марта, погибли 263 человека, из которых 170 – мирных граждан. В находящемся в осаде Мариуполе местные власти 9 марта сообщили о минимум 1170 погибших мирных жителях. По информации ОГА на утро того же дня, погибших было 1207.
Известно, что с начала вторжения РФ в Украину погиб 41 ребенок, 76 ранены.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.