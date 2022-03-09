Кулеба: У меня нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым

Он напомнил, что переговоры состоятся 10 марта в Турции.

"Мы проводим сейчас очень серьезную работу, чтобы максимально эффективно их провести, но скажу откровенно: ожидания от переговоров у меня сдержанные. Я не возлагаю на них каких-либо завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес – прекращение огня, освобождение наших территорий и безусловное решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией. Это уже не вопросы, это катастрофы", – сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что благодаря украинской армии, отражающей наступления российских войск, и поддержке международного сообщества, которое ввело против РФ санкции, он едет на переговоры с сильной позицией.

"Мы сильные, уверенные в себе. Будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим – уже другой вопрос. Это зависит в том числе от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры Лавров. Я надеюсь, он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандистской перспективы, а действительно с задачей поиска решения, как прекратить эту войну, развязанную Россией", – заявил Кулеба.

7 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Лавров, и Кулеба.