Кулеба: У меня нет каких-либо завышенных ожиданий от предстоящих переговоров с Лавровым

Он напомнил, что переговоры состоятся 10 марта в Турции.
"Мы проводим сейчас очень серьезную работу, чтобы максимально эффективно их провести, но скажу откровенно: ожидания от переговоров у меня сдержанные. Я не возлагаю на них каких-либо завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес – прекращение огня, освобождение наших территорий и безусловное решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией. Это уже не вопросы, это катастрофы", – сказал глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что благодаря украинской армии, отражающей наступления российских войск, и поддержке международного сообщества, которое ввело против РФ санкции, он едет на переговоры с сильной позицией.
"Мы сильные, уверенные в себе. Будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим – уже другой вопрос. Это зависит в том числе от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры Лавров. Я надеюсь, он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандистской перспективы, а действительно с задачей поиска решения, как прекратить эту войну, развязанную Россией", – заявил Кулеба.
7 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Турецкий министр пояснил, что встреча пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором уже дали и Лавров, и Кулеба.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.