"Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", – написал Тимошенко.

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Контекст:

Сегодня из Изюма был организован коридор для эвакуации в Лозовую Харьковской области. 9 марта оккупанты весь день не прекращали огонь по городу, из-за чего эвакуация практически сорвалась, удалось вывезти лишь около 250 человек, в то время как в эвакуации нуждаются более 5 тыс. человек. В городе нет еды, воды и отопления. Также в Изюме не работают мобильная связь, интернет, радио и телевидение, жители находятся в укрытиях.