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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Путин от победы так же далек, как и в день нападения". Кох объяснил, почему "блицкриг" РФ в Украине не удался

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Путина, "скорее всего", ждет фиаско в войне против Украины, прогнозирует Кох
Путина, "скорее всего", ждет фиаско в войне против Украины, прогнозирует Кох
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин задействовал в войне против Украины всю 200-тысячную группировку войск, которая была стянута к границам, но не приблизился к своей мифической цели. Об этом бывший вице-премьер России Альфред Кох заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Блицкриг, очевидно, провалился. Потому что в графике блицкрига на вторую неделю нужно уже как минимум 50% территории оккупировать. Ничего этого нет и близко. Путин, по-моему, от мифической своей победы сегодня так же далек, как и в первый день нападения. Он нисколько не приблизился. И наоборот, если верить докладам Пентагона и всех военных аналитиков, он уже задействовал всю свою 200-тысячную группировку, которую он зарезервировал для нападения на Украину, а к победе он не придвинулся ни на один миллиметр", – сказал Кох в ответ на вопрос о впечатлениях после 15 дней полномасштабных боевых действий на территории Украины. 

Резервов у Путина осталось "ну, дай бог, четверть от того, что он уже задействовал", отметил Кох. 

"Если он эту четверть подключит и опять никакого толку не будет – тогда это фиаско. Скорее всего, так и случится", – сказал бывший вице-премьер РФ.  

Кох добавил, что история Украины показывает: у украинцев "с воинской доблестью всегда было хорошо". 

"Поэтому я думаю, что, трезво размышляя, не должно было быть неожиданности [в героическом сопротивлении украинской армии и народа]. Это было неожиданностью только для самого Путина, которому рассказали, что они все разбегутся, как только увидят "чудо-богатырей" суворовских", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Украине известны планы России, начавшей вторжение в страну, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов 9 марта. По его информации, эти планы изменились после начала войны, ряд военачальников были заменены другими, также избрана другая тактика. 

"Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии. Сегодня наш центр анализирует, что происходит на телевидении РФ. Уже даже такие, как [прокремлевский пропагандист Владимир] Соловьев, и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять: "А что не так? А мы не думали, что это нация, что они так сплотились", – сказал Данилов.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 марта сказал, что Украина "с пониманием примет капитуляцию России".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Альфред Кох, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, войска
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