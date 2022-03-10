"Путин от победы так же далек, как и в день нападения". Кох объяснил, почему "блицкриг" РФ в Украине не удался

"Блицкриг, очевидно, провалился. Потому что в графике блицкрига на вторую неделю нужно уже как минимум 50% территории оккупировать. Ничего этого нет и близко. Путин, по-моему, от мифической своей победы сегодня так же далек, как и в первый день нападения. Он нисколько не приблизился. И наоборот, если верить докладам Пентагона и всех военных аналитиков, он уже задействовал всю свою 200-тысячную группировку, которую он зарезервировал для нападения на Украину, а к победе он не придвинулся ни на один миллиметр", – сказал Кох в ответ на вопрос о впечатлениях после 15 дней полномасштабных боевых действий на территории Украины.

Резервов у Путина осталось "ну, дай бог, четверть от того, что он уже задействовал", отметил Кох.

"Если он эту четверть подключит и опять никакого толку не будет – тогда это фиаско. Скорее всего, так и случится", – сказал бывший вице-премьер РФ.

Кох добавил, что история Украины показывает: у украинцев "с воинской доблестью всегда было хорошо".

"Поэтому я думаю, что, трезво размышляя, не должно было быть неожиданности [в героическом сопротивлении украинской армии и народа]. Это было неожиданностью только для самого Путина, которому рассказали, что они все разбегутся, как только увидят "чудо-богатырей" суворовских", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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