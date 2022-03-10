Грозев: В российской армии полный хаос и развал. Украинская разведка и СБУ могут перехватить любой звонок российских военных в Украине

Грозев: Все подозревали, что логистика – самая плохая часть их армии, а сейчас это доказано Фото: promoteukraine.org

Такой вывод он сделал на основании перехватов телефонных звонков российских военнослужащих, которые получили украинские спецслужбы.

"Здесь даже не так важен мой взгляд – важен взгляд самих российских генералов-ФСБшников. Мы смогли услышать их благодаря некоторым перехватам телефонных звонков, которые были сделаны украинской разведкой. И там слышно то, что мы и подозревали, то, что аналитически мы могли понять. А именно то, что в армии полный хаос, развал, и стратегии у них нет. Тактики – тем более. Какие примеры этому? Во-первых, начнем с последнего: а именно с доказательства того, что у них даже засекреченные коммуникации не работают. Вообще не работают", – сказал Грозев.

Он уточнил, что речь идет о специальной сотовой связи для армии "Эра", в которую РФ вложила "огромные деньги".

"И вот оказывается, что она практически не работает в Украине. Частично не работает, конечно, потому что она требует подключения к интернету через мобильную сеть. А когда российская армия первым делом пытается обрушить сотовые вышки, которые раздают этот интернет, конечно, она не будет работать... Оказывается, они об этом даже не подумали. Миллиарды рублей были инвестированы в эту разработку. В прошлом году с фанфарами, с апломбом было объявлено, что она закончена. И вот сейчас мы слышим растерянные голоса ФСБшников, которые говорят: "Связи нет. Что делать?" Ну что делать? Будем использовать обычные мобильные телефоны", – рассказал журналист.

На этой неделе Грозев опубликовал несколько твитов об этой истории. Согласно перехвату, о проблемах с защищенной связью у российский военных в Украине стало известно 7 марта, когда находящийся в Харьковской области офицер ФСБ, прикомандированный к 41-й общевойсковой армии, позвонил в Тулу своему начальнику Дмитрию Шевченко, чтобы сообщить о смерти генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. Во время беседы звонивший из Украины заявил, что "связь не работает" и что в Украине "туго" – не то слово". Для связи он использовал местную сим-карту.

His boss, who makes a looong pause when he hears the news of Gerassimov's death (before swearing), is Dmitry Shevchenko, a senior FSB officer from Tula. We identified him by searching for his phone (published by Ukrainian military Intel) in open source lookup apps. pic.twitter.com/VyNAytitnK — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

"Идиоты пытались использовать криптофоны "Эра" в Харькове, предварительно разрушив множество вышек сотовой связи 3G и заменив их стингреями (это имитатор вышки мобильной связи. – "ГОРДОН"). "Эре" нужны 3G/4G для связи. Российская армия оснащена защищенными телефонами, которые не могут работать в районах, где действует российская армия", – написал Грозев в Twitter.

The idiots tried to use the Era cryptophones in Kharkiv, after destroying many 3g cell towers and also replacing others with stingrays. Era needs 3g/4g to communicate.

The Russian army is equipped with secure phones that can't work in areas where the Russian army operates. — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

Журналист сказал в интервью, что с 2014 года у украинских спецслужб есть современная техника для перехвата телефонных разговоров.

"После 2014 года украинская разведка и СБУ оснастились средствами, которые могут перехватить любой [разговор]. Благодаря американцам, которые, подарили такое оборудование... И сейчас любой такой звонок в эфире можно перехватить", – объяснил Грозев.

Еще одной проблемой российский армии он назвал технику. В каждом батальоне встречается четыре поколения танков.

"Это просто абсурд. Ни одна современная армия не может себе позволить так миксировать разные поколения", – подчеркнул журналист.

Он уточнил, что при таком раскладе если у техники ломается какая-то деталь, то невозможно быстро найти ей замену .

Кроме того, по словам Грозева, у российский армии есть проблемы со стратегий. Например, уже сейчас ясно, что Россия планировала быстрый захват Киева.

"Изначальная задача уже становится прозрачной. Цель была захватить политическое руководство Киева, сделать так, чтобы оно сдалось. Или ликвидировать, в другом варианте. Появились бы тогда агенты внутри армии и внутри политической тусовки, и они бы сказали: "Вот мы выходим на первый план, мы будем договариваться с Россией". И тогда все было бы, конечно, намного проще в их глазах. Тогда бы они ввели Росгвардию, чеченский спецназ и полицейских, которых они привезли, чтобы охранять, так сказать, города, чтобы оккупировать города. Это требует совершенно других способностей, чем завоевать", – рассказал Грозев.

Поскольку такой сценарий не ставился под сомнение, то колонны с этими гвардейцами и полицейскими они отправили вперед. Параллельно спецназовцы и десантники должны были проникнуть и захватать Киев, но они не смогли этого сделать.

"А [росгвардейцы и полицейские] не могут же биться, они никогда этого не делали. И их ваша армия очень быстро нейтрализовала. Сейчас даже если они завладеют городами, у них не будет людей, которые должны заниматься именно оккупацией. Военные же – контрактники, призывники – не могут этим заниматься. Ну полный хаос!" – сказал журналист.

Еще одной проблемой российской армии является логистика, добавил он.

"В логистике, кстати, хуже всего. Потому что все подозревали, что логистика – самая плохая часть их армии, а сейчас это доказано", – сказал Грозев.

ВИДЕО