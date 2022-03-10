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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: В российской армии полный хаос и развал. Украинская разведка и СБУ могут перехватить любой звонок российских военных в Украине

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Грозев: Все подозревали, что логистика самая плохая часть их армии, а сейчас это доказано
Грозев: Все подозревали, что логистика – самая плохая часть их армии, а сейчас это доказано
Фото: promoteukraine.org

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что в российской армии царит "полный хаос", связанный в основном с оснащением и действиями военнослужащих в зоне боевых действий.

Такой вывод он сделал на основании перехватов телефонных звонков российских военнослужащих, которые получили украинские спецслужбы.

"Здесь даже не так важен мой взгляд – важен взгляд самих российских генералов-ФСБшников. Мы смогли услышать их благодаря некоторым перехватам телефонных звонков, которые были сделаны украинской разведкой. И там слышно то, что мы и подозревали, то, что аналитически мы могли понять. А именно то, что в армии полный хаос, развал, и стратегии у них нет. Тактики – тем более. Какие примеры этому? Во-первых, начнем с последнего: а именно с доказательства того, что у них даже засекреченные коммуникации не работают. Вообще не работают", – сказал Грозев.

Он уточнил, что речь идет о специальной сотовой связи для армии "Эра", в которую РФ вложила "огромные деньги". 

"И вот оказывается, что она практически не работает в Украине. Частично не работает, конечно, потому что она требует подключения к интернету через мобильную сеть. А когда российская армия первым делом пытается обрушить сотовые вышки, которые раздают этот интернет, конечно, она не будет работать... Оказывается, они об этом даже не подумали. Миллиарды рублей были инвестированы в эту разработку. В прошлом году с фанфарами, с апломбом было объявлено, что она закончена. И вот сейчас мы слышим растерянные голоса ФСБшников, которые говорят: "Связи нет. Что делать?" Ну что делать? Будем использовать обычные мобильные телефоны", – рассказал журналист.

На этой неделе Грозев опубликовал несколько твитов об этой истории. Согласно перехвату, о проблемах с защищенной связью у российский военных в Украине стало известно 7 марта, когда находящийся в Харьковской области офицер ФСБ, прикомандированный к 41-й общевойсковой армии, позвонил в Тулу своему начальнику Дмитрию Шевченко, чтобы сообщить о смерти генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. Во время беседы звонивший из Украины заявил, что "связь не работает" и что в Украине "туго" – не то слово". Для связи он использовал местную сим-карту.

"Идиоты пытались использовать криптофоны "Эра" в Харькове, предварительно разрушив множество вышек сотовой связи 3G и заменив их стингреями (это имитатор вышки мобильной связи. – "ГОРДОН"). "Эре" нужны 3G/4G для связи. Российская армия оснащена защищенными телефонами, которые не могут работать в районах, где действует российская армия", – написал Грозев в Twitter. 

Журналист сказал в интервью, что с 2014 года у украинских спецслужб есть современная техника для перехвата телефонных разговоров. 

"После 2014 года украинская разведка и СБУ оснастились средствами, которые могут перехватить любой [разговор]. Благодаря американцам, которые, подарили такое оборудование... И сейчас любой такой звонок в эфире можно перехватить", – объяснил Грозев. 

Еще одной проблемой российский армии он назвал технику. В каждом батальоне встречается четыре поколения танков.

"Это просто абсурд. Ни одна современная армия не может себе позволить так миксировать разные поколения", – подчеркнул журналист.

Он уточнил, что при таком раскладе если у техники ломается какая-то деталь, то невозможно быстро найти  ей замену . 

Кроме того, по словам Грозева, у российский армии есть проблемы со стратегий. Например, уже сейчас ясно, что Россия планировала быстрый захват Киева.

"Изначальная задача уже становится прозрачной. Цель была захватить политическое руководство Киева, сделать так, чтобы оно сдалось. Или ликвидировать, в другом варианте. Появились бы тогда агенты внутри армии и внутри политической тусовки, и они бы сказали: "Вот мы выходим на первый план, мы будем договариваться с Россией". И тогда все было бы, конечно, намного проще в их глазах. Тогда бы они ввели Росгвардию, чеченский спецназ и полицейских, которых они привезли, чтобы охранять, так сказать, города, чтобы оккупировать города. Это требует совершенно других способностей, чем завоевать", – рассказал Грозев. 

Поскольку такой сценарий не ставился под сомнение, то колонны с этими гвардейцами и полицейскими они отправили вперед. Параллельно спецназовцы и десантники должны были проникнуть и захватать Киев, но они не смогли этого сделать. 

"А [росгвардейцы и полицейскиене могут же биться, они никогда этого не делали. И их ваша армия очень быстро нейтрализовала. Сейчас даже если они завладеют городами, у них не будет людей, которые должны заниматься именно оккупацией. Военные же – контрактники, призывники – не могут этим заниматься. Ну полный хаос!" – сказал журналист. 

Еще одной проблемой российской армии является логистика, добавил он.

"В логистике, кстати, хуже всего. Потому что все подозревали, что логистика – самая плохая часть их армии, а сейчас это доказано", – сказал Грозев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля. Вечером в тот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что у оккупантов не получилось осуществить блицкриг

По данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. 

Путин заявил 6 марта, что война в Украине, которую он называет "операцией", идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". При этом в разведке НАТО считают, что хотя РФ уже задействовала в Украине все силы, которые планировала, за две недели войны она добилась "очень незначительного прогресса" (в основном на юге). Российская армия столкнулась с активным сопротивлением украинцев и, по данным, западной разведки, не смогла решить ряд проблем, например, связанных с логистикой. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, армия, война, ФСБ, агрессия, армия РФ, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Bellingcat, Христо Грозев
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