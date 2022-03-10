"Не выполнили задание". В РФ сменили порядка восьми генералов, которые занимали руководящие должности, сообщил Данилов

"У нас сегодня есть четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они немного изменились с начала войны – они хотели за два-три дня пройти маршем, как они говорили, по Крещатику. Этого нет и никогда не будет. Более того, они сейчас перешли к другой тактике. У них сменилось руководство – было снято порядка восьми генералов со своих должностей, потому что они не выполнили задание. Сейчас назначены новые. Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии. Сегодня наш центр анализирует, что происходит на телевидении РФ. Уже даже такие, как [прокремлевский пропагандист Владимир] Соловьев, и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять: "А что не так? А мы не думали, что это нация, что они так сплотились", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО выразил уверенность в победе Украины.
Он заявил, что российские войска сейчас двигаются в Украине "очень-очень медленно".
"Потому что мы бьем врага по всем направлениям", – добавил Данилов.
Война России против Украины. Главное
6 марта в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что оккупанты хотят окружить Киев и Харьков, создать коридор из Крыма и захватить дамбу Каневской ГЭС. 7 марта у них возникли проблемы с топливом, темпы наступательной операции были снижены, проинформировали в Генштабе.
Личный состав российской армии деморализован, сообщали в Минобороны 8 марта.
По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны за две недели вторжения превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.
Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны тоже несут потери, но они "намного, намного меньше", сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 9 марта.