"Не выполнили задание". В РФ сменили порядка восьми генералов, которые занимали руководящие должности, сообщил Данилов

"У нас сегодня есть четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они немного изменились с начала войны – они хотели за два-три дня пройти маршем, как они говорили, по Крещатику. Этого нет и никогда не будет. Более того, они сейчас перешли к другой тактике. У них сменилось руководство – было снято порядка восьми генералов со своих должностей, потому что они не выполнили задание. Сейчас назначены новые. Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии. Сегодня наш центр анализирует, что происходит на телевидении РФ. Уже даже такие, как [прокремлевский пропагандист Владимир] Соловьев, и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять: "А что не так? А мы не думали, что это нация, что они так сплотились", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил уверенность в победе Украины.

Он заявил, что российские войска сейчас двигаются в Украине "очень-очень медленно".

"Потому что мы бьем врага по всем направлениям", – добавил Данилов.



Война России против Украины. Главное