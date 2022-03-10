ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не выполнили задание". В РФ сменили порядка восьми генералов, которые занимали руководящие должности, сообщил Данилов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Они в отчаянии
Данилов: Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Они в отчаянии
Фото: rnbo.gov.ua

В России уволили с руководящих должностей порядка восьми генералов из-за того, что те не выполнили задания, связанные с вторжением РФ в Украину. Об этом вечером 9 марта в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, трансляцию вел канал "Рада".

"У нас сегодня есть четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они немного изменились с начала войны – они хотели за два-три дня пройти маршем, как они говорили, по Крещатику. Этого нет и никогда не будет. Более того, они сейчас перешли к другой тактике. У них сменилось руководство – было снято порядка восьми генералов со своих должностей, потому что они не выполнили задание. Сейчас назначены новые. Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии. Сегодня наш центр анализирует, что происходит на телевидении РФ. Уже даже такие, как [прокремлевский пропагандист Владимир] Соловьев, и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять: "А что не так? А мы не думали, что это нация, что они так сплотились", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил уверенность в победе Украины.

Он заявил, что российские войска сейчас двигаются в Украине "очень-очень медленно".

"Потому что мы бьем врага по всем направлениям", – добавил Данилов.


Война России против Украины. Главное

Контекст:

6  марта в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что оккупанты хотят окружить Киев и Харьков, создать коридор из Крыма и захватить дамбу Каневской ГЭС. 7 марта у них возникли проблемы с топливом, темпы наступательной операции были снижены, проинформировали в Генштабе. 

Личный состав российской армии деморализован, сообщали в Минобороны 8 марта. 

По данным украинских властей, потери личного состава российской стороны за две недели вторжения превысили 12 тыс. человек (речь идет об убитых, раненых и взятых в плен). Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет и другая техника.

Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны тоже несут потери, но они "намного, намного меньше", сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 9 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СНБО, Вооруженные силы Украины, наступление, война России против Украины, увольнение, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
"Наша миссия – укрепить дух жителей Киева, которые ради безопасности ночуют в метро". На 14 станциях киевского метро состоятся кинопоказы
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
  "Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
Осадчая: Тарас Григорьевич, вы бы гордились нашими воинами, нашими людьми
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
"Слава ВСУ!" Федишин показала, как вместе с детьми плетет маскировочные сетки для украинской армии
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
Стинг отказался от концертов для российских олигархов и всех, кто связан с режимом Путина
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
"Держитесь! Мир с вами! Женщины могут все!" Куриленко обратилась к украинкам
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
Проживающая в Киеве российская ведущая Лазарева заявила, что у нее нет надежды на возвращение в РФ
"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли
"Укрывал детей от пуль российских орков". Раскрыты подробности гибели актера Паши Ли
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (51700)
2
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (21421)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (20946)
4
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (19257)
5
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (15137)
6
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (13752)
7
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (13194)
8
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (12891)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS