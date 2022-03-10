РФ заявила, что основанием для вторжения было "право на самооборону", а Международный суд ООН "не имеет юрисдикции" рассматривать иск о геноциде

Россия отказалась участвовать в слушаниях в Международном суде ООН, но направила свои пояснения Фото: depositphotos.com

В России заявили, что основанием для вторжения было "право на самооборону, согласно ст. 51 Устава ООН, а также обычное международное право".

Кориневич объяснил, что ст. 51 Устава ООН признает за страной – участницей организации право на самооборону в случае вооруженной агрессии.

"Никакого вооруженного нападения со стороны Украины на РФ не было и быть не может. Это все равно, что где-то на улице броситься с кулаками на прохожего незнакомца с криками: "Я знаю, что ты бы на меня сейчас напал и пытался бы забрать мои деньги и избить меня, поэтому я нападаю первым". Это полный бред", – отметил он.

Кориневич добавил, что по мнению РФ, понятие "геноцид" существует в обычном международном праве независимо от Конвенции о геноциде 1948 года. "Без комментариев", – написал он.

Война России против Украины. Главное