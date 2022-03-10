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РФ заявила, что основанием для вторжения было "право на самооборону", а Международный суд ООН "не имеет юрисдикции" рассматривать иск о геноциде

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Россия отказалась участвовать в слушаниях в Международном суде ООН, но направила свои пояснения
Россия отказалась участвовать в слушаниях в Международном суде ООН, но направила свои пояснения
Фото: depositphotos.com

Россия направила в Международный суд ООН документ, в котором она утверждает, что суд не имеет юрисдикции рассматривать дело о нарушении Конвенции о геноциде 1948 года. Об этом сообщил в Facebook 9 марта представитель президента в АР Крым Антон Кориневич и опубликовал ссылку на документ.

В России заявили, что основанием для вторжения было "право на самооборону, согласно ст. 51 Устава ООН, а также обычное международное право".

Кориневич объяснил, что ст. 51 Устава ООН признает за страной – участницей организации право на самооборону в случае вооруженной агрессии.

"Никакого вооруженного нападения со стороны Украины на РФ не было и быть не может. Это все равно, что где-то на улице броситься с кулаками на прохожего незнакомца с криками: "Я знаю, что ты бы на меня сейчас напал и пытался бы забрать мои деньги и избить меня, поэтому я нападаю первым". Это полный бред", – отметил он.

Кориневич добавил, что по мнению РФ, понятие "геноцид" существует в обычном международном праве независимо от Конвенции о геноциде 1948 года. "Без комментариев", – написал он. 

https://www.facebook.com/anton.korynevych.75/posts/1006935176697631

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.  

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них

Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились 40 стран (первыми были, как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, Канада и Литва).

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что международные инстанции заставят Россию ответить за все преступления, которые она совершила на территории Украины. 

Теги: самооборона, геноцид, Международный суд ООН, российская агрессия, война России против Украины, Антон Кориневич
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