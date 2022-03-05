"Все, что нужно – решимость". Прокурор Нюрнбергского процесса считает реальным посадить Путина в тюрьму

Ференц – последний живой участник Нюрнбергского процесса. Он уверен в том, что Путина можно посадить за решетку за преступления против Украины Фото: ЕРА

Ференцу на следующей неделе исполнится 102 года, он – последний живой участник Нюрнбергского процесса.

Mirror отмечает, что Ференц, говоря о российской агрессии против Украины, повышал голос и временами кричал.

Преступления, которые Россия совершает против Украины, являются позором для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и "простое убийство", подчеркнул он.

Ветеран правосудия считает, что привлечь Путина и его окружение к ответственности реалистично. Для этого нужно, чтобы доказанные военные преступления были непосредственно связаны с ними, говорит Ференц.

Он уверен, что Путина можно посадить в тюрьму – возможно, по примеру бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого приговорили к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии.

"Все, что нам нужно, – это решимость сделать это, они [россияне] не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", – подчеркнул он.