"Все, что нужно – решимость". Прокурор Нюрнбергского процесса считает реальным посадить Путина в тюрьму

Ференцу на следующей неделе исполнится 102 года, он – последний живой участник Нюрнбергского процесса.
Mirror отмечает, что Ференц, говоря о российской агрессии против Украины, повышал голос и временами кричал.
Преступления, которые Россия совершает против Украины, являются позором для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и "простое убийство", подчеркнул он.
Ветеран правосудия считает, что привлечь Путина и его окружение к ответственности реалистично. Для этого нужно, чтобы доказанные военные преступления были непосредственно связаны с ними, говорит Ференц.
Он уверен, что Путина можно посадить в тюрьму – возможно, по примеру бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого приговорили к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии.
"Все, что нам нужно, – это решимость сделать это, они [россияне] не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", – подчеркнул он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.