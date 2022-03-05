Ярославский запустил программу World4Kharkiv. Планирует привлечь $1 млрд

Александр Ярославский: Я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд Фото: Александр Ярославский / Facebook

"Сегодня глаза всего мира обращены на Харьков, где харьковчане каждый день демонстрируют чудеса мужества и самоотверженной любви к своему городу. Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам", – написал Ярославский.

Программу международной помощи Харькову назвали World4Kharkiv – "Мир – Харькову". Как рассказали в пресс-службе DCH, сейчас работа будет организована в формате прямых проплат иностранных компаний за товары, которые нужны харьковчанам. В DCH будут аккумулировать заявки и затем передавать их донорам программы. В ближайшее время заработает сайт World4Kharkiv.

Ярославский также заявлял, что продаст свою яхту Kaiser и за эти деньги будет восстанавливать Харьков. Эксперты оценивают ее стоимость в $50 млн грн.

"Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать", – написал он в Facebook.