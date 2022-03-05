Ярославский запустил программу World4Kharkiv. Планирует привлечь $1 млрд

"Сегодня глаза всего мира обращены на Харьков, где харьковчане каждый день демонстрируют чудеса мужества и самоотверженной любви к своему городу. Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам", – написал Ярославский.
Программу международной помощи Харькову назвали World4Kharkiv – "Мир – Харькову". Как рассказали в пресс-службе DCH, сейчас работа будет организована в формате прямых проплат иностранных компаний за товары, которые нужны харьковчанам. В DCH будут аккумулировать заявки и затем передавать их донорам программы. В ближайшее время заработает сайт World4Kharkiv.
Ярославский также заявлял, что продаст свою яхту Kaiser и за эти деньги будет восстанавливать Харьков. Эксперты оценивают ее стоимость в $50 млн грн.
"Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать", – написал он в Facebook.
Харьковская область − одна из наиболее пострадавших в этой войне. Боевые действия в ней ведутся с 24 февраля. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают, что оккупанты хотят окружить Киев и Харьков. 4 марта полиция сообщила, что в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.