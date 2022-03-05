Гуманитарная помощь АТБ украинцам за первую неделю войны составила десятки миллионов гривен

Помощь получили организации критической инфраструктуры, волонтерские движения, медучреждения, городские и поселковые администрации, места временного нахождения переселенцев, население в горячих точках страны, отметил он.

Для поддержки обороноспособности страны корпорация АТБ перечислила в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа. Несмотря на обстрелы и сложную ситуацию в Киеве, столичный "Охматдет", где лечатся дети с онкологическими заболеваниями со всей страны, получил 20 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

"С начала военной агрессии мы все очутились на единой линии фронта. Фронта, где все решает не оружие и деньги, а люди. Люди, которые ежедневно делают свою работу, отдавая все свои силы и энергию для совместного дела. Именно они, рискуя своей жизнью, открывают магазины и работают на кассах. Именно они ведут фуры под ракетными ударами и авианалетами. Именно они под обстрелами и военной блокировкой собирают товар на складах. Уверенно, спокойно и решительно выполняют свое дело", – написал Марков.

В городах, где происходят прямые боевые столкновения, сформированы опорные магазины АТБ для максимального обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Вся актуальная информация для населения оперативно размещается на сайтах компании и страницах в соцсетях, сообщили в корпорации.

Мирным жителям в городах, подвергающихся авианалетам и бомбардировкам, компания предоставила подвальные помещения своих работающих магазинов под бомбоубежища, где также сформированы запасы питьевой воды, сообщили изданию "ГОРДОН" в корпорации АТБ.