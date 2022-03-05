Валенса обратился к украинцам: Сейчас от вас зависит будущая судьба Европы и даже мира

"Братья-украинцы, обращаюсь к вам с огромной просьбой. Было время, когда перед Польшей стояла очень сложная задача – освободиться от Советского Союза. И нам это удалось. Мы это сделали. А сегодня судьба ставит перед вами похожую задачу. И даже труднее. Поэтому хочу попросить вас, чтобы именно вы защитили мир. Как революционер, я сделаю все, чтобы вас в этой борьбе поддержать. Но поймите, что сейчас от вас зависит будущая судьба Европы и даже мира. Я знаю, это очень сложная и опасная задача. Но я также рассчитываю, что Европейский союз быстро вас примет к себе, чтобы поддерживать вас и помогать вам. Я буду это просить и требовать, потому что вы этого заслуживаете. После того, что вы сделали, вы заслуживаете максимального признания и максимальной поддержки! Мир понимает это все лучше и лучше. Он поддерживает вас и будет поддерживать. На меня в этой борьбе вы можете рассчитывать. Желаю вам удачи и жду победы великой Украины!" – заявил экс-президент Польши.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.