Валенса обратился к украинцам: Сейчас от вас зависит будущая судьба Европы и даже мира

Лех Валенса: Я знаю, это очень сложная и опасная задача. Но я также рассчитываю, что Европейский союз быстро вас примет к себе, чтобы поддерживать вас и помогать вам. Я буду это просить и требовать, потому что вы этого заслуживаете Фото: EPA

"Братья-украинцы, обращаюсь к вам с огромной просьбой. Было время, когда перед Польшей стояла очень сложная задача – освободиться от Советского Союза. И нам это удалось. Мы это сделали. А сегодня судьба ставит перед вами похожую задачу. И даже труднее. Поэтому хочу попросить вас, чтобы именно вы защитили мир. Как революционер, я сделаю все, чтобы вас в этой борьбе поддержать. Но поймите, что сейчас от вас зависит будущая судьба Европы и даже мира. Я знаю, это очень сложная и опасная задача. Но я также рассчитываю, что Европейский союз быстро вас примет к себе, чтобы поддерживать вас и помогать вам. Я буду это просить и требовать, потому что вы этого заслуживаете. После того, что вы сделали, вы заслуживаете максимального признания и максимальной поддержки! Мир понимает это все лучше и лучше. Он поддерживает вас и будет поддерживать. На меня в этой борьбе вы можете рассчитывать. Желаю вам удачи и жду победы великой Украины!" – заявил экс-президент Польши.

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