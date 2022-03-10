У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты. Возможно, их умышленно неправильно укладывают – ГУР Минобороны Украины

ГУР Минобороны: Раз – и дело в шляпе. В смысле, летчик в земле и никому ничего не расскажет Фото: ВМС ЗС України / Facebook (фото архивное)

"У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты. Случайность? Не думаем! На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-25. Вражеский летчик катапультировался, но погиб. Сбитый российский пилот стал одним из многих тысяч оккупантов, которые пришли "на Украину", а останутся навсегда в украинской земле. Однако этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов [президента РФ Владимира] Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют", – отметили в ГУР.

Украинские разведчики считают, что причиной может быть сознательное неправильное укладывание парашюта в системе катапультирования.

"Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может стать его умышленное неправильное укладывание перед вылетом. На первый взгляд, это парадоксальный вывод. Однако исходя из того, что российским матерям для удовлетворения геополитических амбиций кремлевского карлика Путина предстоит развернуть поистине стахановское движение по рождению не детей, а танкистов, артиллеристов и специалистов других военных специальностей, многие тысячи которых стали удобрением для украинских черноземов, такой вариант не следует полностью исключать", – заявили в военном ведомстве.

В пресс-службе не исключают, что таким образом российские власти решают проблему с показаниями, которые живые сбитые летчики могли дать в плену в Украине.

"Каждый из российских летчиков, которые совершают боевые вылеты в украинское небо, убивают украинских женщин и детей, разрушают 500-килограммовыми бомбами и ракетами наши города, имеющие тысячелетнюю историю, по международным канонам – военный преступник, который будет осужден на большой тюремный срок. Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру – это как-то не по кремлевским правилам. Лучше летчику перед вылетом силами традиционно серенького и незаметного особиста (наследника железного Феликса и мелкого Путина) немного подправить парашют. Как говорится, раз – и дело в шляпе. В смысле, летчик в земле и никому ничего не расскажет. А русские женщины – они еще нарожают. Не впервой", – подытожили в Главном управлении разведки.

Российское военное издание "Красная звезда" в 2013 году в статье "Потеря высоты невосполнима" описало, как происходит укладка парашюта для катапульты.

"Мы увидели инструктивно-методическое занятие по укладке спасательной парашютной системы с участием инженерно-технического состава. Между прочим, чтобы переуложить спасательный парашют, надо демонтировать катапультное кресло, с помощью крана достать его из самолета и разобрать по частям... А складки парашютного шелка припудрить тальком. И совершить еще много всякого другого "колдовства". Регламентные работы выполняются с привлечением профильных специалистов медицинского, инженерного, радиоэлектронного направлений и строго документируются. После проверки составляющих перед монтажом кресла в самолете все аварийно-спасательное имущество комплектуется и укладывается как единое изделие специалистами ПС и ПДС (поисково-спасательная и парашютно-десантная служба. – "ГОРДОН"), на плечи которых ложится основная нагрузка и ответственность. В самолетах истребительной и фронтовой авиации переукладка парашютных систем осуществляется один раз в два года. Носимый аварийный запас проверяется и переукладывается в два раза чаще", – указано в материале.

Автор статьи Александр Хроленко сообщает, что "у катапультного кресла, которым оснащаются российские истребители и бомбардировщики, кроме основного, имеются два вспомогательных купола, которые стабилизируют кресло в пространстве после отделения от самолета".

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