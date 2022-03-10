Кох рассказал, кто может пустить Путину пулю в лоб

Кох: Путин сам себя не свергнет. Он сам кого хочешь свергнет. А как называется человек, к которому нужно обратиться, чтобы он его сверг, я не знаю Фото: Альфред Кох / Facebook

Журналист спросил, могут ли соратники Путина прийти и "арестовать его или прибить".

"Мировая история знает массу примеров такого. И русская история, и мировая. Проблема безумного короля – это же всегда проблема ближайшего окружения", – ответил Кох.

На вопрос о том, могут ли российские олигархи, которые попадают под санкции из-за вторжения РФ, позвать сотрудников своих компаний на акции протеста, чтобы потребовать свержения Путина, Кох сказал: "У кого требовать, как называется тот субъект, у которого нужно требовать?"

"Он называется Путин", – отреагировал журналист.

"Вот вы и ответили. Конечно, Путин сам себя не свергнет. Он сам кого хочешь свергнет. А как называется человек, к которому нужно обратиться, чтобы он его сверг, я не знаю. [Министр обороны РФ Сергей] Шойгу? [Cекретарь Совбеза РФ Николай] Патрушев? [Глава Росгвардии Виктор] Золотов? [Глава Чечни Рамзан] Кадыров? Кто? Кто это может сделать? Кто придет и запустит ему пулю в лоб?" – продолжил Кох.

Он отметил, что не знает, что происходит в "этой банке с пауками" – Кремле.

"Это, в общем-то, и не имеет никакого значения. Потому что теперь всем очевидно, что решения принимает один человек. А если исходить из моего тезиса, что он просто сошел с ума, то ему даже каких-то внешних воздействий не надо для того, чтобы выстроить концепцию угроз. Эти все угрозы рождаются в его голове спонтанно, – сказал Кох. – На сумасшедшего человека никто не имеет влияния, кроме его страха. Он даже не боится выглядеть смешным за этим длинным столом. Это уже признак того, что он глубоко болен. Он уже не боится показаться смешным, потому что уже плывет навстречу, подчиняясь своим фобиям. И ему совершенно наплевать, что он выглядит полным клоуном".

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