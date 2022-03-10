Грозев ответил, могут ли признать Россию государством-террористом, а Путина – террористом

"Почему Запад не признает Россию государством-террористом и [президента РФ Владимира] Путина – преступником и террористом? У нас даже в соцсетях пишут о том, что [основатель исламистской террористической организации "Аль-Каида" Усама] бен Ладен, который сбил два больших дома, был объявлен террористом номер один, а Путин, который уже разбомбил и уничтожил сотни украинских домов, до сих пор считается лидером, на которого просто накладывают санкции", – спросила журналистка.

Грозев ответил, что не согласен с такой оценкой.

"Запад просто делает это по букве, по законам. И они делают сейчас то, что ни с кем другим они не делали. Бен Ладен же не был сувереном, не был президентом страны. И поэтому там проще было его назвать. А здесь надо через суд доказать, что он террорист", – объяснил Грозев.

Он рассказал, что в мотивировочной части приговора немецкого суда по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили "указывается пальцем на Путина как на организатора террористического действия".

"Это впервые вообще против мирового лидера, – подчеркнул журналист. – Вчера начались две судебные процедуры, процессуальные действия (одно в Германии, второе в Испании), которыми местная прокуратура открывает уголовные дела против России за военные преступления. И в обоих случаях, конечно, главнокомандующий будет одним из тех, кто будет уголовно обвиняемым, если будут найдены доказательства. А я уверен, что они будут найдены. Такого же никогда не было. Поэтому я именно здесь счастлив реакцией Запада. Они делают то, что никогда не делали раньше", – сказал Грозев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube