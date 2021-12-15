Суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира Хангошвили

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и заявил, что "вина была особенно серьезной".

Издание предполагает, что приговор "может иметь серьезные политические последствия" и привести к дипломатическому кризису с участием нового федерального правительства.

Пожизненного заключения для Соколова-Красикова требовала федеральная прокуратура Германии. Она предполагает, что ответчик выполнял заказ "государственных органов РФ".

Процесс длился 14 месяцев, было допрошено почти 50 свидетелей.

"Немецкая волна" отмечает, что в деле есть еще один фигурант – россиянин с паспортом на имя Романа Давыдова.