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Суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира Хангошвили

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Хангошвили был убит летом 2019 года
Хангошвили был убит летом 2019 года
Фото: ЕРА

15 декабря Высший земельный суд Берлина приговорил 56-летнего гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и заявил, что "вина была особенно серьезной".

Издание предполагает, что приговор "может иметь серьезные политические последствия" и привести к дипломатическому кризису с участием нового федерального правительства.

Пожизненного заключения для Соколова-Красикова требовала федеральная прокуратура Германии. Она предполагает, что ответчик выполнял заказ "государственных органов РФ".

Процесс длился 14 месяцев, было допрошено почти 50 свидетелей.

"Немецкая волна" отмечает, что в деле есть еще один фигурант – россиянин с паспортом на имя Романа Давыдова.

Контекст:

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.

В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Соколовым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили. 

В марте 2021 года Украина передала Германии улики по делу об убийстве Хангошвили, обнаруженные во время спецоперации в Харькове. 

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Теги: Германия, убийство, прокуратура, Берлин, приговор, обвинение, суд, Зелимхан Хангошвили
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