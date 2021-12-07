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Прокуратура Германии требует пожизненного заключения для россиянина, подозреваемого в убийстве Хангошвили

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Хангошвили был убит в августе 2019 года
Хангошвили был убит в августе 2019 года
Фото: ЕРА

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для 56-летнего гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова), которого подозревают в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом 7 декабря сообщает Die Zeit.

После 14 месяцев рассмотрения дела и допроса почти 50 свидетелей федеральный прокурор заявил, что основные обвинения подтвердились. По его словам, незадолго до совершения преступления подсудимый выехал из Варшавы в Берлин. 23 августа 2019 года он подъехал к своей жертве на велосипеде и произвел три выстрела, два из которых были направлены в затылок.

Федеральная прокуратура Германии предполагает, что ответчик выполнял заказ "государственных органов центрального правительства РФ".

Если суд учтет в своем приговоре доводы прокуратуры о получении обвиняемым приказа об убийстве из Москвы, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Баербок придется иметь дело с первым масштабным дипломатическим кризисом, прогнозирует издание.

Контекст:

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что настоящая фамилия задержанного – Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ.

В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный к взрывам в московском метро.

В октябре 2020 года в Берлине начался суд над Соколовым, ему зачитали текст обвинения в совершении убийства Хангошвили. 

В марте 2021 года Украина передала Германии улики по делу об убийстве Хангошвили, обнаруженные во время спецоперации в Харькове. 

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Теги: Россия, Германия, убийство, прокуратура, ФСБ, суды, спецслужбы, спецоперация, пожизненное заключение, Зелимхан Хангошвили, Вадим Красиков
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