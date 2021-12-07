Прокуратура Германии требует пожизненного заключения для россиянина, подозреваемого в убийстве Хангошвили

После 14 месяцев рассмотрения дела и допроса почти 50 свидетелей федеральный прокурор заявил, что основные обвинения подтвердились. По его словам, незадолго до совершения преступления подсудимый выехал из Варшавы в Берлин. 23 августа 2019 года он подъехал к своей жертве на велосипеде и произвел три выстрела, два из которых были направлены в затылок.

Федеральная прокуратура Германии предполагает, что ответчик выполнял заказ "государственных органов центрального правительства РФ".

Если суд учтет в своем приговоре доводы прокуратуры о получении обвиняемым приказа об убийстве из Москвы, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Баербок придется иметь дело с первым масштабным дипломатическим кризисом, прогнозирует издание.