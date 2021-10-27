Свидетель из Украины в немецком суде опознал россиянина, которого обвиняют в убийстве чеченского полевого командира Хангошвили

Об этом сообщила "Немецкая волна".
В 2020 году журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выяснили, что обвиняемый связан со спецподразделением ФСБ. Украинские правоохранители в Харькове собрали улики, которые подтверждают эти выводы, и передали их Германии, пишет The Insider. По данным СМИ, обвиняемого зовут Вадим Красиков, у которого при задержании был российский паспорт на имя Вадима Соколова. Сам подсудимый называет себя Соколовым, писал Der Spiegel в августе.
Свидетель на заседании суда предположил, что обвиняемый – сотрудник российских спецслужб в звании полковника.
Житель Харькова уже давал показания по этому делу в суде Берлина в июле, тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним – его родственник. Мужчина говорил, что виделся с мужем сестры два раза и это было 10 лет назад. В августе он дал интервью журналу Der Spiegel и признался, что говорил неправду, хотя на самом деле был уверен, что перед ним Красиков.
Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным "Немецкой волны", он имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.
23 августа 2019 года в Берлине киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские.
В июне 2020 года власти Германии выдвинули ему обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он принял заказ на убийство Хангошвили от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации, говорилось в заявлении прокуратуры ФРГ.
Дело об убийстве Хангошвили с 7 октября 2020 года рассматривает Высший земельный суд в Берлине.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что Хангошвили – "кровавый боевик", якобы причастный ко взрывам в московском метро. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключала, что по итогам судебного разбирательства Берлин может ввести санкции против России в связи с убийством Хангошвили.
Это убийство является ключевым делом в отношениях Германии и России, считает расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его мнению, расследование приведет немецких следователей к выводу о "присутствии в деле российских спецслужб".