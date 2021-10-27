Свидетель из Украины в немецком суде опознал россиянина, которого обвиняют в убийстве чеченского полевого командира Хангошвили

Об этом сообщила "Немецкая волна".

В 2020 году журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выяснили, что обвиняемый связан со спецподразделением ФСБ. Украинские правоохранители в Харькове собрали улики, которые подтверждают эти выводы, и передали их Германии, пишет The Insider. По данным СМИ, обвиняемого зовут Вадим Красиков, у которого при задержании был российский паспорт на имя Вадима Соколова. Сам подсудимый называет себя Соколовым, писал Der Spiegel в августе.

Свидетель на заседании суда предположил, что обвиняемый – сотрудник российских спецслужб в звании полковника.

Житель Харькова уже давал показания по этому делу в суде Берлина в июле, тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним – его родственник. Мужчина говорил, что виделся с мужем сестры два раза и это было 10 лет назад. В августе он дал интервью журналу Der Spiegel и признался, что говорил неправду, хотя на самом деле был уверен, что перед ним Красиков.