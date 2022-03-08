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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в парламенте Великобритании: Признайте Россию наконец государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше небо

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Владимир Зеленский: Слава великой Украине! Слава Великобритании!
Владимир Зеленский: Слава великой Украине! Слава Великобритании!
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

8 марта президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции выступил перед парламентом Великобритании. Он рассказал парламентариям о каждом из 13 дней войны, призвал усилить санкции против страны-агрессора России, а также закрыть небо над Украиной. Он поблагодарил премьер-министра страны Бориса Джонсона за то, что он и другие страны Запада делают для поддержки борьбы Украины против оккупантов.

"Сделайте то, что вы можете. То, что вам нужно. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа. Слава великой Украине! Слава Великобритании!" – сказал президент Украины. Депутаты аплодировали ему стоя. Видео опубликовал в YouTube канал in time Ukraine.

ВИДЕО
Видео: in time Ukraine / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в Украине. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины
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