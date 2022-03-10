Кох: Путин спятил реально в медицинском смысле этого слова. Атомная бомба в руках у безумца

Кох сказал, что для него было неожиданностью полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Я все время высказывал сомнения относительно того, что говорили американские спецслужбы и что нам озвучивал [президент США Джо] Байден. Я все время говорил, что это Путин постановку крутит, пугает, нагнетает напряженность и так далее. Конечно, для меня это был полный сюрприз. Я не могу для себя найти другого объяснения, кроме того, что он спятил. Причем реально в медицинском смысле этого слова. В этом нет никакого рацио, просто совсем. Поэтому моя версия такая, что у него там какие-то голоса в голове, что-то такое, то есть кошмар полный. Ситуация оказалась значительно хуже, чем я думал. Атомная бомба в руках у безумца – человека, который по всем параметрам просто спятил", – заявил он.

Кох отметил, что "блицкриг" Путину в Украине не удался. Журналист спросил, какие следующие действия главы Кремля.

"Если бы он был рационален, что можно было бы, наверное, какую-то программу действий писать. Но поскольку он спятил, то я не собираюсь подсказывать человеку, который просто болен. У него в мозгу идут какие-то процессы и он все равно никакого нашего сценария не выслушает. И предсказывать поведение идиота, сошедшего с ума, совершенно невозможно", – ответил бывший вице-премьер России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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