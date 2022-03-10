ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кох: Путин спятил реально в медицинском смысле этого слова. Атомная бомба в руках у безумца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кох о Путине (на фото): Предсказывать поведение идиота, сошедшего с ума, совершенно невозможно
Кох о Путине (на фото): Предсказывать поведение идиота, сошедшего с ума, совершенно невозможно
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин имеет проблемы с психическим здоровьем. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший вице-премьер России Альфред Кох.

Кох сказал, что для него было неожиданностью полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Я все время высказывал сомнения относительно того, что говорили американские спецслужбы и что нам озвучивал [президент США Джо] Байден. Я все время говорил, что это Путин постановку крутит, пугает, нагнетает напряженность и так далее. Конечно, для меня это был полный сюрприз. Я не могу для себя найти другого объяснения, кроме того, что он спятил. Причем реально в медицинском смысле этого слова. В этом нет никакого рацио, просто совсем. Поэтому моя версия такая, что у него там какие-то голоса в голове, что-то такое, то есть кошмар полный. Ситуация оказалась значительно хуже, чем я думал. Атомная бомба в руках у безумца – человека, который по всем параметрам просто спятил", – заявил он. 

Кох отметил, что "блицкриг" Путину в Украине не удался. Журналист спросил, какие следующие действия главы Кремля. 

"Если бы он был рационален, что можно было бы, наверное, какую-то программу действий писать. Но поскольку он спятил, то я не собираюсь подсказывать человеку, который просто болен. У него в мозгу идут какие-то процессы и он все равно никакого нашего сценария не выслушает. И предсказывать поведение идиота, сошедшего с ума, совершенно невозможно", – ответил бывший вице-премьер России. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину американские СМИ писали, что топ-чиновники США обеспокоены психической устойчивостью ПутинаВысокопоставленные американские законодатели, знакомые с данными разведки, и бывшие высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, "начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера", сообщал CNN 28 февраля. 

Директор ЦРУ Уильям Бернс 8 марта высказал мнение, что Путин сейчас зол и расстроен. "Он, вероятно, "удвоит ставки" и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал Бернс, отметив, что аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели в Украине.

Как отмечает ABC News, Бернс сказал, что Путин изолирован от альтернативных точек зрения, которые могли бы поставить под сомнение его взгляды. Это, по мнению главы ЦРУ, "не делает Путина сумасшедшим, но делает его чрезвычайно сложным в общении".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Альфред Кох, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
Потерявшая доход от YouTube Собчак заявила, что санкции против РФ не должны касаться "гражданских лиц". Ей ответили украинцы
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
"Они идут на гуманитарную помощь в Украине". Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
Ефросинина – НАТО: Спасите наших детей. Не отбирайте у них будущее. Закройте небо над Украиной!
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
"Лживый кусок х...йловской рвоты". Положинский восхитился выдержкой Кулебы на переговорах с Лавровым
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Камбербэтч вышел на сцену церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award с украинским флагом в руках и осудил нападение РФ на Украину
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (56344)
2
"Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ". Вступивший в тероборону Алиев заявил, что не общается с проживающими в РФ родителями (24307)
3
По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару (23436)
4
"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко (17906)
5
"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны" (16602)
6
"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба (15023)
7
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (14361)
8
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (13501)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS