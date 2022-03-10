Кох: Путин спятил реально в медицинском смысле этого слова. Атомная бомба в руках у безумца

Кох сказал, что для него было неожиданностью полномасштабное вторжение РФ в Украину.
"Я все время высказывал сомнения относительно того, что говорили американские спецслужбы и что нам озвучивал [президент США Джо] Байден. Я все время говорил, что это Путин постановку крутит, пугает, нагнетает напряженность и так далее. Конечно, для меня это был полный сюрприз. Я не могу для себя найти другого объяснения, кроме того, что он спятил. Причем реально в медицинском смысле этого слова. В этом нет никакого рацио, просто совсем. Поэтому моя версия такая, что у него там какие-то голоса в голове, что-то такое, то есть кошмар полный. Ситуация оказалась значительно хуже, чем я думал. Атомная бомба в руках у безумца – человека, который по всем параметрам просто спятил", – заявил он.
Кох отметил, что "блицкриг" Путину в Украине не удался. Журналист спросил, какие следующие действия главы Кремля.
"Если бы он был рационален, что можно было бы, наверное, какую-то программу действий писать. Но поскольку он спятил, то я не собираюсь подсказывать человеку, который просто болен. У него в мозгу идут какие-то процессы и он все равно никакого нашего сценария не выслушает. И предсказывать поведение идиота, сошедшего с ума, совершенно невозможно", – ответил бывший вице-премьер России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения России в Украину американские СМИ писали, что топ-чиновники США обеспокоены психической устойчивостью Путина. Высокопоставленные американские законодатели, знакомые с данными разведки, и бывшие высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, "начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера", сообщал CNN 28 февраля.
Директор ЦРУ Уильям Бернс 8 марта высказал мнение, что Путин сейчас зол и расстроен. "Он, вероятно, "удвоит ставки" и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал Бернс, отметив, что аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели в Украине.
Как отмечает ABC News, Бернс сказал, что Путин изолирован от альтернативных точек зрения, которые могли бы поставить под сомнение его взгляды. Это, по мнению главы ЦРУ, "не делает Путина сумасшедшим, но делает его чрезвычайно сложным в общении".